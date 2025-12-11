Movistar Arena cambia de manos: estadounidense Live Nation reemplaza al Grupo Hiller como controlador de la concesionaria
Peter Hiller saldrá del directorio de la sociedad y en su lugar entrará el mayor de sus hijos, Daniel Hiller.
Noticias destacadas
Un negocio sacudió a la industria del entretenimiento la tarde de este jueves: la estadounidense Live Nation -líder global en promoción de conciertos, festivales y eventos- será la nueva controladora del Movistar Arena.
Mediante un hecho esencial, la sociedad concesionaria del recinto (Arena Bicentenario) informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la suscripción de un acuerdo de compraventa de acciones entre una filial de Live Nation y dos sociedades ligadas al Grupo Hiller, que hasta ahora actuaba controlador.
Con esto, la norteamericana adquirió el 51% de las acciones de Arena Santiago y el 0,0003% de los papeles de Fidelitas SpA, vehículos mediante los cuales los Hiller detentaban el estadio ubicado al interior del Parque O'Higgins. Live Nation es dueña de Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship.
Junto con la transacción, el directorio de la firma cambiará por completo y, dentro de ello, saldrá Peter Hiller Hirschkron, el patriarca del grupo. En su lugar, ingresará el mayor de sus hijos, Daniel Hiller Gostling.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Concejo Municipal de Vitacura aprobó la concesión para nuevo centro gastronómico y cultural en el Parque del Río Mapocho
“Este proyecto nos permite recuperar un sector actualmente concesionado para generar una mejor relación entre el conjunto y el parque, además de mejorar las condiciones del cicloparque Mapocho 42K”, afirmó la alcaldesa Camila Merino.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete