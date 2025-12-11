Movistar Arena cambia de manos: estadounidense Live Nation reemplaza al Grupo Hiller como controlador de la concesionaria

Peter Hiller saldrá del directorio de la sociedad y en su lugar entrará el mayor de sus hijos, Daniel Hiller.

Un negocio sacudió a la industria del entretenimiento la tarde de este jueves: la estadounidense Live Nation -líder global en promoción de conciertos, festivales y eventos- será la nueva controladora del Movistar Arena.

Mediante un hecho esencial, la sociedad concesionaria del recinto (Arena Bicentenario) informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la suscripción de un acuerdo de compraventa de acciones entre una filial de Live Nation y dos sociedades ligadas al Grupo Hiller, que hasta ahora actuaba controlador.

Con esto, la norteamericana adquirió el 51% de las acciones de Arena Santiago y el 0,0003% de los papeles de Fidelitas SpA, vehículos mediante los cuales los Hiller detentaban el estadio ubicado al interior del Parque O'Higgins. Live Nation es dueña de Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship.

Junto con la transacción, el directorio de la firma cambiará por completo y, dentro de ello, saldrá Peter Hiller Hirschkron, el patriarca del grupo. En su lugar, ingresará el mayor de sus hijos, Daniel Hiller Gostling.