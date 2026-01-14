Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?

El origen del caso está en una máquina tuneladora que no logró concretar las excavaciones debido a ciertas condiciones del suelo local, sin embargo, las partes discrepan en cuáles fueron las causas de ello.

Por: Martín Baeza

Publicado: Miércoles 14 de enero de 2026 a las 12:08 hrs.

China Metro Concesiones contrato Martín Baeza
<p>¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Metro puso término a contratos con empresa que hace túneles en la Línea 7 por "incumplimientos graves y reiterados"
2
Regiones

Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
3
Economía y Política

Vocera de Kast aborda el traspié tras el rechazo del corredor humanitario con Perú: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario"
4
Economía y Política

Polémica por investigación criminal contra Powell aterriza en Chile y exbanqueros centrales delinean impactos sobre los mercados
5
Empresas

Dueño de Pollo Stop y cadena de heladerías: “Decisión de Nestlé, de no ser revertida, nos podría obligar a cerrar operaciones”
6
Empresas

Compañía de tuberías Hoffens toma la delantera en el mercado tras adquirir firma de grifería Nibsa en $ 3.200 millones
7
Mercados

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A
8
Regiones

Patricio Jaque, dueño de supermercado Mayorista 21, detalla sus planes tras entrar a la propiedad de Rangers de Talca
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete