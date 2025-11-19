Sindicato de pilotos y Latam alcanzan acuerdo tras ocho días de huelga

El contrato colectivo que se suscribió esta tarde tendrá una extensión de tres años, hasta 2028.

Tras más de una semana de paralización, la primera huelga efectiva de pilotos que afectó a Latam Airlines desde 1997 llegó a su fin.

Esta tarde, bajo el patrocinio de la Dirección Nacional del Trabajo (DT), el sindicato de pilotos -donde participan 464 socios activos y que representan más del 50% de los profesionales de la aerolínea- logró sellar un acuerdo con la administración de la compañía.

De acuerdo a lo comunicado, el contrato colectivo que se suscribió esta tarde tendrá una extensión de tres años, hasta 2028.

Este proceso de negociación colectiva reglada se inició el 1 de septiembre de este año y alcanzó su punto más álgido el 3 de noviembre, cuando el 97% de los socios del sindicato rechazaron la última oferta de la compañía y se inició un proceso de cinco días de mediación obligatoria. La huelga se hizo efectiva el 12 del mismo mes y se prolongó por ocho días.

“Los dirigentes del SPL queremos agradecer la unidad, confianza y valentía de nuestros socios y socias, a los sindicatos chilenos y extranjeros que nos expresaron su apoyo y solidaridad y a la autoridad de la Dirección del Trabajo, por su mediación responsable y profesional en este proceso”, señaló el presidente del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), Mario Troncoso.