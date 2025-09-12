Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Tribunal absuelve a trabajador que recibió por error sueldo de $ 165 millones y luego renunció

Cial, la firma de cecinas que se querelló, anunció que interpondrá un recurso de nulidad.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Domingo 14 de septiembre de 2025 a las 20:00 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>Tribunal absuelve a trabajador que recibió por error sueldo de $ 165 millones y luego renunció</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El paso al costado de directorios que protagoniza Nicolás Luksic Puga
2
DF MAS

El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo
3
Señal DF

Ignacio Yarur, presidente de BCI en Chileday 2025: "Es el momento de invertir en Chile. La empresa chilena ha demostrado que puede sobrellevar cualquier dificultad”
4
Señal DF

Eugenio von Chrismar, gerente general de BCI: “En un plazo de cinco a seis años, las operaciones de Chile y EEUU estarán equiparadas”
5
DF MAS

La decisión de la segunda generación Gálmez Tunis
6
Empresas

Pese a que aumentó sus pérdidas, Clínica Las Condes anuncia que entró en "una fase de recuperación inicial"
7
DF MAS

Itaú insiste en solicitud de embargo de bienes de Saieh y terceros presentan “tercería”
8
DF MAS

La NOT-Fonda de Mirko Macari
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete