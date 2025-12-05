Tribunal acoge oposición de Disney y deniega registro de la marca Zapping
En su defensa, Disney dijo que Zapping tiene plena coincidencia gráfica y fonética con su marca The Zapping Zone, de la cual, destacó, es titular en Chile y el extranjero, y que la usó para un programa emitido por Disney Channel.
Noticias destacadas
Disney Enterprises, asesorada por el estudio de abogados Silva, logró que el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) acogiera su oposición al registro de la marca Zapping, solicitada por la empresa chilena de servicio de cableoperador por internet.
De esta manera, el TPI revocó una sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (que en primera instancia había otorgado la mentada marca) y denegó el registro solicitado.
En su defensa, Disney dijo que Zapping tiene plena coincidencia gráfica y fonética con su marca The Zapping Zone, de la cual, destacó, es titular en Chile y el extranjero, y que la usó para un programa emitido por Disney Channel.
Zapping SpA rechazó los cuestionamientos y destacó que desde 2019 es titular de la marca Zapping TV. El TPI dijo que otorgar el registro de la marca “provocará confusión, error o engaño en los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios a distinguir en el mercado”.
Consultada la empresa, señaló: “Zapping es una marca querida y reconocida por los fanáticos de la televisión, y no solo en Chile, también en Perú, Ecuador y Brasil, que son los mercados donde hoy estamos presentes. Por lo mismo, esperamos que esta historia termine bien para todos. Respecto a cómo vamos a seguir adelante, es un tema que tenemos que trabajar y analizar intermitentemente. Por ahora lo estamos analizando con nuestra área legal”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas
Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups
Emprendedores, inversionistas y empresas participaron en el evento de DF MAS, entre ellos, el fundador de Copilot Money, Andrés Ugarte, la fundadora de DBS, Dominique Rosenberg, el presidente de Inder, José Luis del Río, y el fundador de Fintual, Pedro Pineda.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete