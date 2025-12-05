Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Tribunal acoge oposición de Disney y deniega registro de la marca Zapping

En su defensa, Disney dijo que Zapping tiene plena coincidencia gráfica y fonética con su marca The Zapping Zone, de la cual, destacó, es titular en Chile y el extranjero, y que la usó para un programa emitido por Disney Channel.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 8 de diciembre de 2025 a las 13:32 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>Tribunal acoge oposición de Disney y deniega registro de la marca Zapping</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

A diez años de su muerte, tres relatos cercanos recuerdan a Douglas Tompkins
2
DF MAS

Dominique Rosenberg: de tenista de alto rendimiento a un imperio de belleza
3
DF MAS

Una nueva librería, con cinco abogados y una diseñadora como socios, abre en el Costanera Center
4
DF MAS

Débora Calderón publica libro sobre su padre, fundador de Ripley: “Era muy distinto a los otros grandes empresarios; don Horst Paulmann se reía mucho con él”
5
Economía y Política

SII detecta a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior con pagos sin declarar por US$ 1.600 millones
6
DF MAS

Unión Española en la B: el primer test de estrés para los herederos del Grupo SEK
7
Internacional

Paramount desafía a Netflix y presenta una oferta hostil de US$ 108.400 millones por Warner Bros Discovery
8
Economía y Política

Chile queda rezagado con la confianza más baja de los consumidores en la región, a pesar de un alza en noviembre
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete