Tribunal acoge oposición de Disney y deniega registro de la marca Zapping

En su defensa, Disney dijo que Zapping tiene plena coincidencia gráfica y fonética con su marca The Zapping Zone, de la cual, destacó, es titular en Chile y el extranjero, y que la usó para un programa emitido por Disney Channel.

Disney Enterprises, asesorada por el estudio de abogados Silva, logró que el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) acogiera su oposición al registro de la marca Zapping, solicitada por la empresa chilena de servicio de cableoperador por internet.

De esta manera, el TPI revocó una sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (que en primera instancia había otorgado la mentada marca) y denegó el registro solicitado.

Zapping SpA rechazó los cuestionamientos y destacó que desde 2019 es titular de la marca Zapping TV. El TPI dijo que otorgar el registro de la marca “provocará confusión, error o engaño en los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios a distinguir en el mercado”.

Consultada la empresa, señaló: “Zapping es una marca querida y reconocida por los fanáticos de la televisión, y no solo en Chile, también en Perú, Ecuador y Brasil, que son los mercados donde hoy estamos presentes. Por lo mismo, esperamos que esta historia termine bien para todos. Respecto a cómo vamos a seguir adelante, es un tema que tenemos que trabajar y analizar intermitentemente. Por ahora lo estamos analizando con nuestra área legal”.