Ventas de vehículos repuntan 2,7% en 2025, pero se mantienen debajo del promedio de la última década
Los SUV dominaron el mercado automotor al superar el 50% de las ventas.
Noticias destacadas
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregó su informe anual del mercado de vehículos, el cual mostró que, pese a un crecimiento de 2,7% respecto de 2024 -con 310.598 unidades vendidas-, la industria aún se encuentra por debajo del promedio de la última década. Según el documento, el nivel histórico ronda los 348 mil autos anuales.
En cuanto a la composición del mercado, los SUV continúan consolidando su predominio. De acuerdo con ANAC, el 51,1% de los autos nuevos vendidos en 2025 correspondió a este tipo de vehículo, cifra que subió 2,3% en comparación con el año previo y que por primera vez supera la mitad de las ventas anuales. Más atrás se ubicaron las camionetas (20,4%), los autos de pasajeros (17,5%) y los vehículos comerciales (11%).
Respecto del origen de las marcas, las automotrices chinas mantuvieron el liderazgo con un 32,4% del mercado, seguidas por Japón (26,3%), Corea (14%) y Estados Unidos (13,2%).
La Región Metropolitana concentró el 59,6% de las ventas del país, cifra que -según comentó el secretario general del gremio, Diego Mendoza- “tuvo un crecimiento en comparación con 2024”. El ejecutivo añadió que las “regiones extremas”, tanto del norte como del sur, también mostraron dinamismo. En ese grupo destacó a Magallanes, donde se vendieron 107 vehículos más que en el ejercicio anterior.
De cara al próximo año, la ANAC informó que los analistas especializados en el mercado automotor de Forecast Consultores proyectan un escenario algo más favorable para las variables macroeconómicas. Bajo ese supuesto, estiman un crecimiento superior al 3% en la venta de vehículos livianos y medianos durante este año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete