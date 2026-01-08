Ventas de vehículos repuntan 2,7% en 2025, pero se mantienen debajo del promedio de la última década

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregó su informe anual del mercado de vehículos, el cual mostró que, pese a un crecimiento de 2,7% respecto de 2024 -con 310.598 unidades vendidas-, la industria aún se encuentra por debajo del promedio de la última década. Según el documento, el nivel histórico ronda los 348 mil autos anuales.

En cuanto a la composición del mercado, los SUV continúan consolidando su predominio. De acuerdo con ANAC, el 51,1% de los autos nuevos vendidos en 2025 correspondió a este tipo de vehículo, cifra que subió 2,3% en comparación con el año previo y que por primera vez supera la mitad de las ventas anuales. Más atrás se ubicaron las camionetas (20,4%), los autos de pasajeros (17,5%) y los vehículos comerciales (11%).

Respecto del origen de las marcas, las automotrices chinas mantuvieron el liderazgo con un 32,4% del mercado, seguidas por Japón (26,3%), Corea (14%) y Estados Unidos (13,2%).

La Región Metropolitana concentró el 59,6% de las ventas del país, cifra que -según comentó el secretario general del gremio, Diego Mendoza- “tuvo un crecimiento en comparación con 2024”. El ejecutivo añadió que las “regiones extremas”, tanto del norte como del sur, también mostraron dinamismo. En ese grupo destacó a Magallanes, donde se vendieron 107 vehículos más que en el ejercicio anterior.

De cara al próximo año, la ANAC informó que los analistas especializados en el mercado automotor de Forecast Consultores proyectan un escenario algo más favorable para las variables macroeconómicas. Bajo ese supuesto, estiman un crecimiento superior al 3% en la venta de vehículos livianos y medianos durante este año.