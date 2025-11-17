Acciones de SQM y Albemarle se disparan tras proyección de China sobre fuerte alza en la demanda del litio

Los precios del oro blanco y las acciones de los principales productores globales se dispararon después de que Ganfeng anticipara un crecimiento de la demanda de 30% en 2026.

Los precios del litio y las acciones de los principales productores del metal subieron con fuerza este lunes, luego de que uno de los mayores abastecedores chinos entregara un pronóstico optimista para un mercado que venía deprimido por un exceso global de oferta.

El contrato de carbonato de litio más activo en la Bolsa de Futuros de Guangzhou saltó 9%, cerrando en el límite superior de 95.200 yuanes (US$ 13.400) por tonelada, después de que el presidente de Ganfeng Lithium Group, Li Liangbin, fuera citado proyectando un crecimiento de la demanda de 30% para el próximo año. Las acciones de SQM y Albemarle avanzaron hasta 14% y 9,3%, respectivamente.

Un mercado que podría tensionar la oferta en 2026

Los precios del litio han subido en las últimas semanas, impulsados por el mayor optimismo sobre la demanda para sistemas de almacenamiento a gran escala. Si el crecimiento supera el 30%, los precios podrían llegar a 150 mil o incluso 200 mil yuanes por tonelada, dijo Li en una conferencia industrial, citada por el medio chino Cailian. En ese escenario, la oferta no sería capaz de responder en el corto plazo, pese al superávit de unas 200 mil toneladas estimado para 2025.

Ganfeng declinó comentar el reporte de Cailian.

Las declaraciones de Li fortalecen la idea de una recuperación del mercado del litio. Tras un año golpeado por el menor dinamismo en las ventas de vehículos eléctricos, la industria empieza ahora a mirar el crecimiento del almacenamiento energético, clave para estabilizar redes eléctricas y alimentar centros de datos que soportan la inteligencia artificial.

Las acciones de Ganfeng subieron hasta 8% en Shenzhen, mientras que Tianqi Lithium y Sichuan Yahua Industrial Group avanzaron el máximo permitido de 10%.

Los productores más pequeños fuera de China repuntaron aún más: Lithium Americas, Lithium Argentina AG y Sigma Lithium treparon 14%, 16% y 41%, respectivamente.