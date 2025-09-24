Canadiense Capstone Copper reanuda al 100% sus operaciones en Mantoverde

Avería en un motor afectó producción de la línea de súlfuros en la faena que se ubica en Atacama.

En plenas Fiestas Patrias, la compañía minera Capstone Copper, de capitales canadienses, retomó el 100% de su capacidad operativa en la producción de sulfuros de cobre en Mantoverde, la faena ubicada en la Región de Atacama. Esto ocurrió el pasado 18 de septiembre, luego de un periodo de interrupción parcial debido a una avería en el motor del molino de bolas.

Tal como se comunicó el 31 de agosto, la contingencia mantuvo a la línea de sulfuros funcionando a un 50% de su capacidad total y ahora, tras finalizar las labores de reparación y pruebas, dicha planta ha recuperado plenamente su rendimiento y se encuentra operando con normalidad.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Capstone Copper es una empresa minera de cobre con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Chile, Estados Unidos y México.

"La seguridad y continuidad operacional son pilares fundamentales de nuestra gestión. Haber retomado la operación al 100% refleja el compromiso y esfuerzo de nuestros equipos, así como la disciplina con la que enfrentamos los desafíos. Continuaremos enfocados en producir cobre de manera responsable y eficiente", señaló el gerente general de Mantoverde, Óscar Flores, en un comunicado.