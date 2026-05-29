Costos mineros caen 5,7% en 2025, pero guerra en Irán quiebra esta racha: energía, transporte e insumos inyectan presión este año

Cochilco explicó que la baja del indicador fue impulsada por créditos de subproductos y menores cargos de refinación y tratamiento, pero no por mejoras operacionales.

La gran minería del cobre cerró 2025 con una caída de 5,7% en su costo neto, situándose en US$ 1,8 por libra, pero la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) advirtió que esa mejora debe leerse con cautela: no responde a una reducción estructural de los costos operacionales, sino a condiciones favorables de mercado que compensaron presiones reales en las faenas.

Así lo concluye el Observatorio de Costos 2025 de la agencia estatal, que monitorea 21 operaciones de la gran minería, las cuales representan el 94,4% de la producción nacional de cobre. El informe muestra que durante el año se registraron alzas en varios componentes relevantes del costo -servicios de terceros, electricidad, combustibles y remuneraciones-, a lo que se sumó la presión de una menor producción en parte de las faenas mineras analizadas, que elevó los costos unitarios al distribuirse los gastos fijos sobre menos toneladas de cobre producido.

Sin embargo, estos incrementos fueron más que compensados por dos factores externos: mayores créditos por subproductos (oro, plata y molibdeno, principalmente) y una fuerte caída de los cargos de tratamiento y refinación (TC-RC), que en conjunto redujeron los costos en US$ 2,29 por libra.

Al mismo tiempo, “el precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres aumentó en US$ 3,62 por libra durante 2025”, explicó el líder de Estudios Mineros de Cochilco, Ronald Monsalve, uno de los autores del reporte. Con ello, agregó, se pudo “ampliar el margen unitario en torno a US$ 3,39 por libra”.

Al interior del grupo analizado, el desempeño fue heterogéneo: 11 operaciones redujeron sus costos C1, mientras que 10 los aumentaron. Cochilco calificó este escenario como preocupante para las operaciones de menor escala, que siguen mostrando mayor vulnerabilidad.

“La competitividad de la gran minería continúa sustentándose principalmente en las operaciones de mayor escala, mientras que el resto enfrenta mayores desafíos de productividad, control de costos y eficiencia operacional”, alertó el informe.

Monsalve subrayó además que el alto nivel de precios del cobre tiende a atenuar la percepción del problema: en un contexto de precios elevados, los márgenes se fortalecen y hacen menos visible que muchas operaciones siguen enfrentando costos elevados y presiones estructurales relevantes.

Conflicto en Medio Oriente, un riesgo para 2026

El informe de Cochilco presentó resultados consolidados al cierre de 2025, por lo que el conflicto en Medio Oriente -iniciado el 28 de febrero de 2026- no está reflejado en las cifras del período. Sin embargo, el informe incorpora un análisis prospectivo de los canales por los cuales podría impactar a la minería si las disrupciones se mantienen.

Los principales efectos esperables, señaló Monsalve, de Cochilco, serían mayores presiones en combustibles y energía, fletes y logística, ácido sulfúrico e insumos importados.

Eso ya está pasando. El Banco Mundial proyecta un aumento de 24% interanual en su índice de precios de energía durante 2026, asociado al shock de oferta en Medio Oriente. A su vez, Reuters reportó que la producción de la OPEP cayó a su menor nivel en décadas en abril, con disrupciones vinculadas al tráfico por el estrecho de Ormuz y que insumos como el azufre subieron su precio en 50% por esta causa.

“Actualmente observamos un mercado del cobre exigido, donde las auspiciosas proyecciones de demanda presionan la oferta”, explicó el experto minero. “En ese contexto, cualquier evento externo que afecte los insumos críticos y su logística puede transmitirse con mayor rapidez a los costos de producción”, alertó.

“Los costos ya no dependen solo de la eficiencia interna de las faenas, sino también de factores globales que pueden alterar precios, disponibilidad de insumos y cadenas logísticas”, concluyó el informe.

Frente a este escenario, Monsalve planteó que “frente a costos presionados por factores estructurales y externos, las alternativas de corto plazo para las mineras están en reducir variabilidad en la producción, evitar pérdidas operacionales y producir más eficientemente con los activos ya disponibles”.

En la práctica, esto implica, por ejemplo, fortalecer la gestión de contratos de bienes y servicios, mejorar la eficiencia energética y uso de combustibles, mejorar aspectos relacionados con la productividad, evitar detenciones no programadas y acelerar iniciativas de innovación que tengan impacto directo en la operación, enumeró.

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