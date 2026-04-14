“El cobre es el mineral del futuro”: CEO de gigantes mineras ponen a Chile al centro de sus planes en cumbre global

Aumento de la demanda, estancamiento de la producción y desafíos de la industria fueron parte de los temas que abordaron siete altos mandos en el inicio de la Cesco Week.

Con un line up digno de ser calificado como el Lollapalooza de la minería mundial del cobre, este lunes se inició la 29º versión de la Cesco Week en Santiago, evento icónico del sector que convocó a los principales ejecutivos de las mayores compañías cupríferas del globo. “El cobre es el mineral del futuro”, fue una de las frases que marcó la jornada y que se repitió en exposiciones y paneles.

Entre los altos mandos más destacados que intervinieron ante los presentes convocados en el Metropolitan Santiago, estuvieron el presidente y CEO de Teck, Jonathan Price; el CEO de Lundin Mining, Jack Lundin; el presidente ejecutivo de la chilena Antofagasta Minerals, Iván Arriagada; el CEO de Anglo American Chile, Patricio Hidalgo; la presidenta y CEO de Freeport McMoRan, Kathleen Quirk; el CEO de Capstone Copper, Cashel Meagher; y el CEO de Gold Fields, Mike Fraser. Todas estas mineras cuentan con operaciones en Chile.

El primero en exponer fue Price de Teck, quien remarcó que el cobre “es la columna vertebral de la civilización moderna” y aterrizó diciendo que “hacia 2035 la demanda podría superar la oferta en casi un 30%. Para cerrar esa brecha, sería necesario aproximadamente triplicar la producción anual de Chile”.

Con minas como Quebrada Blanca (y su inminente integración con Collahuasi de Anglo American), Carmen de Andacollo, el proyecto Nueva Unión, Price sostuvo: “Chile representa el futuro del cobre y de nuestra compañía”.

El mismo mensaje -respecto del papel crucial del país en sus portafolios y planes futuros- fue repetido por casi la totalidad de los mandamases en el evento.

Los dos CEO chilenos presentes -Arriagada e Hidalgo- coincidieron en que una de las claves principales para aumentar la producción de cobre en el país es la agilización de los permisos sectoriales para dar mayor confianza a los inversionistas, sin comprometer los estándares sociales ni medioambientales.

Por su parte, Lundin hizo énfasis en la oportunidad del sector para desarrollar proyectos conjuntos para reducir riesgos y costos, tal como está haciendo con BHP para el proyecto Vicuña.

“Creo que ahora mismo en Chile, en Argentina, en la región, nunca ha habido una oportunidad tan significativa para nuestro negocio y nuestros competidores”, dijo.

Kathleen Quirk de Freeport expuso durante 20 minutos y dijo que lo que más la entusiasma en estos momentos es el desarrollo tecnológico en la minería, lo que permitirá “poner en marcha proyectos con mayor rapidez y eficacia, y recuperar más cobre”. Así, contó que están probando procesos de lixiviación en sus minas, lo que ha implicado inversiones específicas en Chile.

“Creemos que podemos producir 800 millones de libras adicionales (unas 400 mil toneladas) con este método. Como se dice en el beisbol, sería un jonrón”, afirmó.

Mercado del oro

El gran representante del mundo del oro en Cesco fue el CEO de Gold Fields, Mike Fraser, que a fines del año pasado inauguró Salares Norte en Chile.

Consultado por DF respecto de los efectos de la Guerra en Medio Oriente en el precio del metal, atribuyó las recientes bajas a que inversionistas están liquidando parte de su oro para cubrir otras posiciones en lugar de vender acciones.

De todas formas, destacó que el precio bordea los US$ 4.700 la onza, lo que hace dos años era prácticamente impensado.

Sobre el nuevo gobierno de José Antonio Kast y los anuncios para acelerar permisos, comentó: “Chile cuenta con una dotación excepcional de recursos, por eso, cualquier cosa que podamos hacer para acelerar el proceso de desarrollo de las minas es un tiempo muy bien empleado”.