Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
Tai Song ingresó cuatro consultas de pertinencia para realizar esta actividad en la provincia de Valdivia.
Pumillahue significa “lugar de mucho oro” en mapudungún. Es en esta zona de la provincia de Valdivia donde el empresario chino Tai Song busca instalar al menos cuatro lavaderos de oro en un terreno que está a 18 kilómetros al sur de San José de la Mariquina, según se desprende de las cuatro consultas de pertinencias ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental el 28 de enero pasado y que aún están en análisis.
La inversión total de las cuatro solicitudes suma US$ 400.000, según detallan las mencionadas consultas.
Tai Song es conocido en la zona porque estaba en negociaciones con China Kingstone Mining Holdings Limited, listada en la Bolsa de Hong Kong, para adquirir poco más de 700 hectáreas en la zona para desarrollar su proyecto aurífero, lo que hizo subir vertiginosamente las acciones de la firma minera en el mercado hongkonés, según informó en su momento Pulso. La compañía asiática produce mármol y hasta ahora únicamente tiene presencia en Asia, por lo que un posible arribo a estas latitudes impulsó su cotización bursátil.
El negocio aún no se concreta y por mientras Tai Song sigue adelante con la tramitación de los permisos en Valdivia.
Consultado, el empresario declinó hablar con Diario Financiero.
