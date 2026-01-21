Escondida impulsa récord anual de cobre de Rio Tinto: producción total de la compañía subió 11% en 2025

La gigante minera también cerró su primer ejercicio produciendo litio en Argentina e indicó que espera cerrar los acuerdos para sus dos proyectos en Chile durante el primer semestre de 2026.

Mientras el mundo minero sigue atento las tratativas entre Rio Tinto y Glencore para una posible fusión, la minera anglo-australiana cerró 2025 con un aumento del 11% en su producción consolidada de cobre, alcanzando un nuevo récord de 883 mil toneladas, por sobre el rango del pronóstico que la propia compañía había estimado para el ejercicio y que se ubicaba entre las 860 y 875 mil toneladas.

El resultado se vio impulsado principalmente por el alza registrada en la mina Oyu Tolgoi, ubicada en el desierto de Gobi, en el sur de Mongolia. En dicho yacimiento, la producción de cobre creció 61% en el año, en línea con el término del ramp up de la operación subterránea, tocando las 345 mil toneladas. El otro pilar del segmento cuprífero de la empresa fue su participación (30%) en la gigante Escondida de Chile, que aportó con 348 mil toneladas de cobre, un 6% más que en 2024.

"Nuestras operaciones entregaron un desempeño excepcional en producción, tanto trimestre a trimestre como en el año completo, mientras aprovechamos nuestra sólida base de excelencia operacional y entrega de proyectos en todo nuestro portafolio", dijo el CEO de Rio Tinto, Simon Trott. "La producción récord de cobre continúa tras la entrega de nuestro proyecto subterráneo Oyu Tolgoi, otra demostración de nuestras capacidades únicas y diversas en proyectos".

Como telón de fondo, la minera destacó en su reporte anual que "la economía global se mantiene resiliente a pesar de los shocks persistentes y de la desaceleración del crecimiento trimestral, reflejando la atenuación de los flujos comerciales adelantados y posturas monetarias restrictivas en varias economías. Las presiones inflacionarias continúan disminuyendo a nivel global".

La estimación de producción de cobre para 2026 la ubicó entre 800-870 mil toneladas de cobre fino.

Primer año produciendo litio

En paralelo, la compañía consolidó su primer año completo como productor de litio en Argentina. Arcadium —integrado este año— alcanzó 57 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, apoyado por mayores embarques desde Fénix y Olaroz y por el avance del proyecto Rincon

En total, Rio Tinto alcanzó una producción de 68.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en el país trasandino.

Respecto a sus proyectos greenfield en Chile, de la mano de Joint Ventures con las estatales Enami en Salares Altoandinos y Codelco en Maricunga, la compañía detalló que estima cerrar ambos acuerdos durante el primer semestre de 2026, "sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias aplicables y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales".