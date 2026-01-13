Rio Tinto contrata a tres bancos asesores para la posible adquisición de Glencore, según una fuente
Los bancos que Rio Tinto contrató son JP Morgan, Evercore y el grupo australiano de servicios financieros Macquarie, dijo la persona.
Noticias destacadas
RioTinto contrató a JPMorgany a otros dos asesores para la posible adquisición de Glencore, una operación que podría crear la mayor minera del mundo por valor de más de US$ 200.000 millones, dijo a Reuters una fuente conocedora de la situación.
Los otros bancos que Rio Tinto contrató son Evercore y el grupo australiano de servicios financieros Macquarie, dijo la persona.
Se trata de puestos muy cotizados, ya que los banqueros compiten por una parte de los más de US$100 millones de dólares en honorarios por asesorías que podría generar una operación de este tipo.
La operación es el más reciente intento de consolidación en la industria minera mundial, en un momento en que las empresas compiten por asegurarse reservas de metales como el cobre, necesario para la transición energética y la inteligencia artificial.
Glencore aún no ha contratado formalmente a un asesor, dijo una segunda persona con conocimiento del asunto. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son privadas.
Citi mantiene vínculos con la empresa, ya que el banco estadounidense la ha asesorado en operaciones anteriores, incluida su fallida adquisición de Teck en 2023, informó Reuters previamente.
Los dos gigantes mineros han explorado combinar operaciones antes.
Rio Tinto rechazó una oferta de fusión con Glencore en 2014, alegando que no era en interés de los accionistas, mientras que las conversaciones de fusión más recientes a finales de 2024 también concluyeron sin un acuerdo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nuevo Plano Regulador de Coquimbo: Colliers advierte que baja densidad urbana elevará costos del suelo y pondrá mayor presión sobre la infraestructura
Aunque el gerente inmobiliario de la consultora, Sergio Correa, destacó avances en certidumbre normativa, lamentó que muchas autoridades limitan las alturas de construcción por criterios electorales, pasando por alto los factores técnicos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete