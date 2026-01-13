Rio Tinto contrata a tres bancos asesores para la posible adquisición de Glencore, según una fuente

Los bancos que Rio Tinto contrató son JP Morgan, Evercore y el grupo australiano de servicios financieros Macquarie, dijo la persona.

RioTinto contrató a JPMorgany a otros dos asesores para la posible adquisición de Glencore, una operación que podría crear la mayor minera del mundo por valor de más de US$ 200.000 millones, dijo a Reuters una fuente conocedora de la situación.

Los otros bancos que Rio Tinto contrató son Evercore y el grupo australiano de servicios financieros Macquarie, dijo la persona.

Se trata de puestos muy cotizados, ya que los banqueros compiten por una parte de los más de US$100 millones de dólares en honorarios por asesorías que podría generar una operación de este tipo.

La operación es el más reciente intento de consolidación en la industria minera mundial, en un momento en que las empresas compiten por asegurarse reservas de metales como el cobre, necesario para la transición energética y la inteligencia artificial.

Glencore aún no ha contratado formalmente a un asesor, dijo una segunda persona con conocimiento del asunto. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son privadas.

Citi mantiene vínculos con la empresa, ya que el banco estadounidense la ha asesorado en operaciones anteriores, incluida su fallida adquisición de Teck en 2023, informó Reuters previamente.

Los dos gigantes mineros han explorado combinar operaciones antes.

Rio Tinto rechazó una oferta de fusión con Glencore en 2014, alegando que no era en interés de los accionistas, mientras que las conversaciones de fusión más recientes a finales de 2024 también concluyeron sin un acuerdo.