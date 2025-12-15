Escondida incrementa en 45% sus ganancias a septiembre y Fisco se queda con US$ 2.569 millones
Minera Escondida, la mayor operación cuprífera del mundo, registró ganancias netas de US$ 3.777 millones entre enero y septiembre de este año, un 45% superior a lo obtenido en igual período de 2024, explicada por una mayor producción y caída en los costos.
La firma operada por BHP anotó en el período un total de 990 mil toneladas, compuestas por 849 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 140 mil toneladas de cátodos de cobre. La cifra es un 10% superior que en 2024. Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 4.111 millones, un 2% menos.
Entre enero y septiembre del presente año Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 2.569 millones, un 49% más que en similar período del año 2024.
