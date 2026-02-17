Ganancias de BHP suben gracias al aumento del cobre y por primera vez el metal rojo representa más de la mitad de las utilidades

El CEO, Mike Henry, destacó que la producción de cobre ha subido 30% en cuatro años y tiene planes de crecimiento en cuatro países.

Las ganancias de BHP para el semestre finalizado en diciembre de 2025 subieron en más de 22% gracias al aumento en los precios del cobre, incluso cuando el estancamiento de la demanda en China lastró sus negocios de mineral de hierro y carbón siderúrgico.

La minera más grande del mundo informó que el beneficio atribuible subyacente ascendió a US$ 6.200 millones, en línea con las previsiones de los analistas. Los ingresos se situaron en los US$ 27.900 millones, un 11% más respecto a igual período del ejercicio previo.

La división de cobre, foco de los planes de crecimiento de BHP y responsable de más de la mitad de sus resultados por primera vez, registró un aumento del 59% en las ganancias subyacentes antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, hasta los US$ 8.000 millones. Los precios realizados aumentaron casi un tercio durante el período.

El CEO de la angloaustraliana, Mike Henry, destacó que “hemos logrado un crecimiento de aproximadamente el 30% en la producción de cobre en los últimos cuatro años, lo que nos posiciona a la vanguardia del fortalecimiento del mercado del cobre que anticipamos”.

Agregó que “este semestre marca un hito para BHP, ya que el cobre contribuye con la mayor parte de nuestras ganancias totales, con un 51% del Ebitda subyacente”.

De esta manera, “BHP es el mayor productor de cobre del mundo y, gracias al sólido desempeño de Escondida y a las sólidas contribuciones de nuestras otras operaciones en Chile y Australia Meridional, hemos aumentado la estimación de cobre del grupo para el año fiscal 2026 a 1,9 a 2,0 millones de toneladas. Esto nos permite maximizar el aumento de las ganancias derivado del reciente aumento de los precios del cobre y del oro”, señaló Henry.

Sobre la operación en Chile, la multinacional destacó que “en Escondida, un rendimiento récord en la concentradora respaldó una sólida producción, incluso con una disminución de la ley”. Este activo es la mayor minera de cobre del mundo y en 2025 superó a todas las divisiones de Codelco, otrora líder mundial, por primera vez en la historia.

La ganancia operacional del grupo minero llegó a US$ 12.300 millones, 34% más que en igual lapso del año anterior.

En el semestre, las inversiones de BHP se mantuvieron en los US$ 5.300 millones. “Seguimos invirtiendo en nuestra cartera líder del sector de proyectos”, dijo la empresa, destacando entre su portafolio a Escondida en Chile.

La idea, dijo la compañía, es impulsar el crecimiento de la producción atribuible de metal rojo en un rango de 3% a 4% anual, entre el año fiscal 2027 y el año 2035.

En ese sentido, Mike Henry adelantó que “con cuatro atractivas opciones de crecimiento en Chile, Argentina, Arizona y Australia Meridional, estamos bien posicionados para aprovechar el aumento previsto en los precios del cobre a largo plazo”.