Glencore cierra 2025 con alza del 7% en sus ingresos y le apuesta todo al cobre: proyecta duplicar su producción al 2035

El CEO de la minera suiza con presencia en Chile destacó el "envidiable portafolio" cuprífero de la compañía y dijo que buscan convertirse "en uno de los mayores productores del mundo durante la próxima década".

Como "un año de avances significativos" calificó el 2025 Gary Nagle, CEO de la gigante minera Glencore, empresa que cuenta con presencia en Chile a través de su participación del 44% en Collahuasi, la operación Lomas Bayas y el complejo metalúrgico Altonorte.

Según reportó la firma suiza, al cierre del año pasado sus ingresos aumentaron un 7%, alcanzando los US$ 247.535 millones. Sin embargo, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda ajustado) totalizaron US$ 13.511 millones, un 6% menos que en 2024. En la última línea, la minera helvética pasó de una pérdida neta de US$ 1.634 millones a una ganancias de US$ 363 millones.

Pese a un menor rendimiento en el Ebitda ajustado, la compañía anunció una distribución de US$ 0,17 por acción (aproximadamente US$ 2.000 millones en total) a sus accionistas, incluyendo una distribución complementaria de US$ 800 millones.

El cobre como foco principal

Nagle destacó que Glencore atraviesa un momento de una "continua optimización del portafolio y un claro impulso para nuestra estrategia de crecimiento liderada por el cobre".

Y ante tal anhelo, aterrizó la meta a cifras: "Esperamos estar produciendo más de 1 millón de toneladas anualizadas a fines de 2028, con Glencore ahora apuntando a aproximadamente 1,6 millones de toneladas de producción de cobre para 2035, respaldado por nuestro envidiable portafolio de opciones de crecimiento en cobre altamente eficientes en capital".

Cabe destacar que durante 2025, la minera produjo 851.600 toneladas de cobre, un 11% menos que en 2024. Cabe destacar, eso sí, que el desempeño cuprífero del segundo semestre, de más de 500.000 toneladas, fue casi 50% superior al de la primera mitad del año, principalmente debido a mayores leyes de mineral y recuperación.

Operaciones en Chile

La producción atribuible a Glencore en la mina de cobre Collahuasi cerró 2025 en 177.700 toneladas, un 28% por debajo del resultado del año previo. Según explicó la minera en su informe de resultados, el desempeñó de la mina ubicada en la comuna de Pica se vio impactado por "la secuencia minera, mayor alimentación de mineral complejo de procesar y restricciones hídricas".

Sobre el suministro de agua, dijo que esperan despejar dicha variable una vez que la nueva desalinizadora esté plenamente operativa, tras su puesta en marcha gradual a inicios de julio de 2025. Cabe destacar que Collahuasi cerró el año con una producción total de 406.100 toneladas de cobre , su peor rendimiento desde 2012.

En Lomas Bayas, Glencore sumó 60.100 toneladas de cobre, un 19% por debajo de las 74.100 toneladas del año previo, ante las icónicas bajas leyes de dicho yacimiento e interrupciones en el suministro de ácido y agua.