Gigantes mineras Rio Tinto y Glencore abandonan por tercera vez las negociaciones para fusionarse

A un mes de que las gigantes mineras Rio Tinto y Glencore anunciaran que se encontraban en conversaciones para evaluar una posible fusión, la compañía anglo-australiana informó este jueves al mercado que "ya no está considerando una posible fusión u otra combinación de negocios con Glencore plc". Se trata de la tercera vez que ambas empresas desisten de la creación de una empresa conjunta.

Según detalló Rio, la razón detrás de no continuar con el proceso -que derivaría en la creación de la minera más grande a nivel mundial- es que la firma "ha determinado que no podría llegar a un acuerdo que aportara valor a sus accionistas".

"Rio Tinto evaluó la oportunidad y llegó a esta conclusión a través del enfoque disciplinado establecido en su Día de los Mercados de Capitales en diciembre de 2025, dando prioridad al valor a largo plazo y a la obtención de rendimientos líderes para los accionistas", explicó.

Cabe recordar que, a mediados de enero, Reuters informó que Rio Tinto contrató a JPMorgan, Evercore y Macquarie para la posible adquisición de Glencore, una operación cuyo valor ascendería a más de US$ 200.000 millones.

La frustrada transacción era el más reciente intento de consolidación en la industria minera mundial, en un momento en que las empresas compiten por asegurarse reservas de metales como el cobre, necesario para la transición energética y la inteligencia artificial.

Rio ya había rechazado una oferta de fusión con Glencore en 2014 y, en 2024, de nuevo existieron tratativas, pero concluyeron sin acuerdo.