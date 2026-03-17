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Informe revela que solo el 3,6% de las empresas en Chile ha escalado pilotos de IA con impacto medible

El reporte de MAS Analytics señala que las principales barreras para implementar proyectos de inteligencia artificial en forma transversal son la gobernanza de datos y la resistencia al cambio.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Inteligencia Artificial empresas Marco Zecchetto
<p>Ignacio Yarur presidente de Bci. María Francisca Yáñez directora de Coca Cola Andina. Andrea Hernández gerenta de transformación digital de Penta Financiero</p>

Ignacio Yarur presidente de Bci. María Francisca Yáñez directora de Coca Cola Andina. Andrea Hernández gerenta de transformación digital de Penta Financiero

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