JPMorgan le cree a Codelco: "Podrá cumplir con todas sus obligaciones financieras"

"Creemos que Codelco podrá cumplir con todas sus obligaciones financieras a pesar del elevado presupuesto de inversión y los problemas operativos que ha enfrentado y que han llevado a una reducción de la producción y un aumento de los costos unitarios". Así lo señaló el banco de inversión JPMorgan en un reporte sobre la cuprera estatal chilena. La entidad mantuvo las calificaciones crediticias de la estatal en niveles "estables".

La institución financiera sostuvo que "mantenemos esta opinión bajo la premisa de que el gobierno chileno brindaría apoyo a través de inyecciones directas de capital o una continuación de la reducción de los dividendos, si fuera necesario".

No obstante, JPMorgan señaló que "esperamos que los indicadores crediticios sigan deteriorándose, ya que la empresa probablemente emitirá deuda adicional para ayudar a financiar una parte del presupuesto de inversión. En este contexto, en nuestra opinión, los niveles de negociación que se acercan al promedio histórico frente al soberano están justificados".

Pacheco califica de "payasada" los pronósticos de una posible insolvencia de Codelco

La entidad detalló que Codelco incrementó sus niveles de inversión desde los US$ 3 mil millones en 2022 a entre US$ 3.500 millones a US$ 4 mil millones en 2023.

Indicó que el gasto de capital se mantendrá elevado durante los próximos ocho a 10 años y se espera que sea de US$ 14.100 millones entre 2023 y 2025. En resumen, "Codelco está trabajando en una serie de proyectos estructurales que en última instancia representarán aproximadamente el 65% de la producción total anual de cobre", destacó.