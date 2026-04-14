Mas revela que próximo presidente de Codelco está definido y dice que “evalúan” permanencia de Pacheco en Novandino
El titular de Economía y Minería insistió en sus críticas a la conducción de la estatal, apuntando a “problemas de gobernabilidad”.
Noticias destacadas
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, insistió en sus críticas a la conducción de Codelco y sostuvo que “hay que hacer un trabajo relevante en que (Codelco) vuelva a producir”.
“Tenía que estar produciendo este año 1,7 millones de toneladas y estamos al borde de 1,3 millones. Tenemos problemas de seguridad, de gobernabilidad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que vuelva a ser esa empresa orgullo de todos los chilenos”, dijo tras su presentación en la Cesco Week.
“El gobierno corporativo que está haciendo hoy día la entrega no pudo hacer el plan de producción. Tenemos problemas de seguridad relevantes y eso es lo que queremos enfrentar desde la junta de accionistas del próximo lunes”, profundizó.
Sucesor de Pacheco
Ad portas de la salida de Máximo Pacheco, cuyo período como presidente del directorio culmina el próximo 25 de mayo, Mas reveló que el Gobierno ya decidió el nombre de su sucesor.
“Lo tenemos definido”, dijo y se retiró sin especificar el nombre ni responder a las preguntas de la prensa sobre si era Bernardo Fontaine.
El exconvencional y economista ha sido el principal nombre que ha sonado como carta del gobierno para presidir el directorio de la compañía.
Otro nombre que resuena en el sector es el de Thomas Keller, un conocido para la estatal: fue presidente ejecutivo (2012-2014) y también vicepresidente corporativo de administración y finanzas (2010-2012).
Novandino
Respecto de la permanencia de Pacheco como presidente del directorio de la recién formada Novandino -la empresa conjunta de Codelco con SQM para explotar litio en el Salar de Atacama-, Mas dijo que “el gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios. Esa es una decisión que se tomará un poco más adelante y la estamos evaluando”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Mercado inmobiliario en Santiago: estudio detecta “reequilibrio” hacia la vivienda para uso propio
Ventas partieron el año con repunte de 7% anual, impulsado por efecto del subsidio a la tasa. “El inicio de 2026 demuestra que existe un mercado más alineado con la demanda real de vivienda que con la lógica de inversión”, dijo la consultora Tinsa by Accumin.
Startup que desarrolla una alternativa farmacológica al trasplante de hígado levanta capital con family offices chilenos
Spectrum Regenerative usará los recursos para completar los estudios que exige la FDA para iniciar ensayos clínicos en EEUU. Desde octubre es liderada por un chileno.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete