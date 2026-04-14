Mas revela que próximo presidente de Codelco está definido y dice que “evalúan” permanencia de Pacheco en Novandino

El titular de Economía y Minería insistió en sus críticas a la conducción de la estatal, apuntando a “problemas de gobernabilidad”.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, insistió en sus críticas a la conducción de Codelco y sostuvo que “hay que hacer un trabajo relevante en que (Codelco) vuelva a producir”.

“Tenía que estar produciendo este año 1,7 millones de toneladas y estamos al borde de 1,3 millones. Tenemos problemas de seguridad, de gobernabilidad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que vuelva a ser esa empresa orgullo de todos los chilenos”, dijo tras su presentación en la Cesco Week.

“El gobierno corporativo que está haciendo hoy día la entrega no pudo hacer el plan de producción. Tenemos problemas de seguridad relevantes y eso es lo que queremos enfrentar desde la junta de accionistas del próximo lunes”, profundizó.

Sucesor de Pacheco

Ad portas de la salida de Máximo Pacheco, cuyo período como presidente del directorio culmina el próximo 25 de mayo, Mas reveló que el Gobierno ya decidió el nombre de su sucesor.

“Lo tenemos definido”, dijo y se retiró sin especificar el nombre ni responder a las preguntas de la prensa sobre si era Bernardo Fontaine.

El exconvencional y economista ha sido el principal nombre que ha sonado como carta del gobierno para presidir el directorio de la compañía.

Otro nombre que resuena en el sector es el de Thomas Keller, un conocido para la estatal: fue presidente ejecutivo (2012-2014) y también vicepresidente corporativo de administración y finanzas (2010-2012).

Novandino

Respecto de la permanencia de Pacheco como presidente del directorio de la recién formada Novandino -la empresa conjunta de Codelco con SQM para explotar litio en el Salar de Atacama-, Mas dijo que “el gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios. Esa es una decisión que se tomará un poco más adelante y la estamos evaluando”.