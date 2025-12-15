Mayor mina de cobre de Chile aumenta ganancias en 45% con US$ 3.777 millones y entrega más de US$ 2.500 millones al Fisco
Escondida, de BHP, creció en 10% su producción, llegando a 990 mil toneladas en tanto que sus costos bajaron 2% entre enero y septiembre de este año.
Noticias destacadas
Minera Escondida, la mayor operación cuprífera del mundo, registró ganancias netas de US$ 3.777 millones entre enero y septiembre de este año, un 45% superior al obtenida en igual periodo de 2024, explicada por una mayor producción y caída en los costos.
La firma operada por BHP anotó en el periodo un total de 990 mil toneladas, compuestas por 849 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 140 mil toneladas de cátodos de cobre. La cifra es un 10% superior que enero-septiembre del año 2024.
Los ingresos ordinarios por ventas sumaron US$ 10.587 millones, lo que representó un aumento de un 22% en comparación al mismo periodo del año 2024.
Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 4.111 millones, un 2% menos que en el mismo periodo del año 2024, explicó la empresa.
El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 6.476 millones, lo que representó un aumento de 44%, debido principalmente al mayor precio del cobre y a una mayor cantidad vendida.
Entre enero y septiembre del presente año Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 2.569 millones, un 49% más que en similar período del año 2024. Este aumento se explica principalmente por el aumento de los resultados operacionales de la compañía.
Cabe destacar que el componente “Ad Valorem” del Royalty a la Minería por US$ 97 millones está registrado como parte de los costos operacionales de la compañía. A ello se añade el pago de US$ 241 millones en impuestos por distribución de dividendos, detalló la empressa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
La Corte Suprema confirmó una sentencia del tribunal de alzada de La Serena, que rechazó un recurso de protección en que se denunciaron supuestos actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete