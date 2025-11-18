Minera Lomas Bayas de la gigante Glencore presenta proyecto de US$ 103 millones para extender su vida útil desde 2030 a 2038
La faena con la menor ley de cobre de Chile lleva años analizando tecnologías para poder extraer más mineral desde la operación.
Noticias destacadas
Compañía Minera Lomas Bayas, propiedad de la gigante anglo-suiza Glencore, presentó este martes a tramitación ambiental un proyecto de US$ 103 millones cuyo objetivo busca extender la vida útil de su mina de cobre ubicada en la Región de Antofagasta desde 2030 hasta 2038.
Según detalla la Declaración de Impacto Ambiental presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental, se trata de una extensión de la operación de la faena minera por un periodo adicional de nueve años: desde 2030 hasta el año 2038, siguiendo con siete años
Dentro de los alcances operacionales del proyecto, se considera el aumento de la tasa de movimiento máxima de la mina (extracción de material) desde lo actualmente aprobado 255.000 toneladas diarias (t/día), a 315.000 t/día como promedio anual y 350.000 t/día como máximo. Este ajuste implicaría un aumento en la tasa de movimiento estéril de 75.000 t/día a 150.000 t/día, mientras que la tasa movimiento de mineral se mantendría en 180.000 t/día.
Además, indicó la compañía, debido al acceso a sectores productivos de mayor ley, se prevé que la producción de cátodos de cobre se eleve de 80.000 t/año a un promedio de
La iniciativa considera una mano de obra promedio de 969 personas en operación y una fecha estimada de inicio de ejecución para marzo de 2026.
Cabe recordar que Lomas Bayas posee la menor ley de cobre del país y de Glencore a nivel mundial (0,25%). Desde hace tres años trabajan con la startup chilena Ceibo, probando tanto en laboratorio como en gran escala su tecnología de lixiviación de sulfuros.
Según dijo el gerente de la mina, Pablo Caravallo, a Diario Financiero en noviembre del año pasado, "la gran ventaja con Ceibo es que podríamos encontrar cobre donde hoy día no lo podemos sacar". Así, indicó que el proceso de la chilena era una de las apuestas para poder extender efectivamente la vida útil de la operación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Contraloría alerta que habrían 812 obras públicas con término anticipado de contrato que superan los US$ 1.000 millones en inversión
Dentro de los servicios con mayores montos de inversión con obras sin finalizar figuran el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la Junji y el Serviu del Biobío.
Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF
El regulador aplicó la sanción económica más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz y expresidente de la gestora intervenida, por $ 3.171 millones.
NotCo AI cierra alianza con Barry Callebaut, una de las principales productoras de chocolate del mundo, para usar su inteligencia artificial
La asociación permitirá a a multinacional de origen suizo utilizar la IA de NotCo para acelerar la innovación, explorar nuevos sabores y texturas del chocolate más sustentable y a la foodtech chilena, consolidar su modelo de negocio para terceros.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete