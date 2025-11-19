Molymet incrementa sus utilidades en 61,6% a septiembre por mayores ventas y menores costos
La procesadora de minerales logró ganancias por US$ 73 millones en los primeros nueve meses del año.
Noticias destacadas
El auge de los minerales redundó en un buen año para la procesada Molymet. A septiembre de este año, la utilidad atribuible a los accionistas alcanzó US$ 73,1 millones, cifra que representa un incremento de 61,6% frente a igual periodo de 2024, "resultado que refleja la mejora en eficiencia operacional y un entorno de mayores volúmenes procesados", dijo la compañía.
En su análisis razonado, la firma -líder mundial en procesamiento de molibdeno y renio- explicó que el aumento en las ganancias "se produjo principalmente por mayores volúmenes de venta, mejores márgenes de comercialización, y menores otros costos y gastos de operación".
El Ebitda de la firma llegó a US$ 134,0 millones, creciendo 13,3% anual, explicado principalmente por un mejor mix de productos y una gestión más eficiente de las operaciones a nivel global.
En tanto, los ingresos consolidados sumaron US$ 1.828 millones, un aumento de 15,1% respecto al año anterior.
En materia financiera, Molymet mantuvo su clasificación Investment Grade, "evidencia de la fortaleza y estabilidad de su estructura financiera", destacó la procesadora de minerales. La deuda contable alcanzó US$ 446,9 millones (+4,0%), mientras que la caja se ubicó en US$ 76,1 millones, tras pagos de dividendos, inversiones y un aumento en el inventario de molibdeno.
El presidente ejecutivo de Molymet, Edgar Pape, destacó que estos resultados "reflejan el buen desempeño operativo y la capacidad de la compañía para capturar oportunidades en un mercado dinámico, manteniendo disciplina financiera y avanzando en nuestra estrategia de creación de valor".
Molymet maquila molibdeno y renio, elementos esenciales para industrias estratégicas como la siderúrgica, aeroespacial, energética, médica y de semiconductores.
La compañía cuenta con instalaciones industriales en Chile, México, Alemania y Bélgica, además de oficinas comerciales en Asia y otros mercados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Desde un robot Tesla hasta gastronomía india, las novedades del EtM 2025 que parte este jueves en el Parque Bicentenario
La quinta edición del encuentro del ecosistema startups ocupará 13 hectáreas del parque de Vitacura, y entre las novedades, tendrá a India como invitado especial y la presentación del robot Optimus y la Cybertruck de Tesla.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete