Presidente de Codelco, Máximo Pacheco, confía en fortaleza de los fundamentos del cobre pese a agitación por guerra de aranceles

El ejecutivo aseguró que los valores actuales de US$ 4,20 la libra no reflejan la perspectiva positiva del metal como material clave para la descarbonización y aseguró que Codelco no va a cambiar sus planes de inversión debido a la actual situación del mercado.