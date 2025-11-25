Rally del litio en China entusiasma al mercado, pero Cochilco prevé recuperación estructural recién en 2029

Si bien el volumen de futuros en la Bolsa de Guangzhou se disparó 750%, la entidad chilena analiza que el superávit de mercado sería más prolongado de lo esperado.

El mercado del litio registró fuertes movimientos en China durante las últimas semanas, con un repunte significativo en los precios spot y un salto histórico en los futuros. Sin embargo, según un documento de análisis de Cochilco al que tuvo acceso Diario Financiero, la dinámica internacional sigue marcada por un superávit prolongado y una recuperación del precio que no llegará antes de 2029.

Según el reporte, en octubre el litio se movió en un escenario de “moderada volatilidad”, transándose dentro de una banda entre US$ 9.400/ton y US$ 9.600/ton en los contratos de largo plazo, tanto en Asia como en Sudamérica. Pese a este comportamiento estable, el precio del concentrado de espodumeno “experimentó un notable incremento de casi el 11%", indica Cochilco.

El movimiento más llamativo ocurrió a inicios de noviembre, destaca el documento, cuando los precios spot domésticos en China mostraron un rally impulsado por las declaraciones optimistas del presidente de Ganfeng Lithium sobre la demanda que podría exceder las expectativas. Dicho impulso fue validado por un fuerte incremento en el volumen e interés abierto en futuros (GFEX), lo que sugiere una creciente participación de actores financieros y especuladores.

En concreto, el volumen creció 750% y el interés abierto un 188%, cifras que el organismo califica como “una señal técnica alcista, indicando que nuevo capital está entrando al mercado y que los inversionistas prefieren las posiciones largas, una clara confirmación de la tendencia".

Pese al entusiasmo del mercado chino, la evaluación estructural sigue siendo cauta. El documento afirma que “el principal factor bajista sigue siendo la entrada de nueva capacidad de producción”, lo que mantiene el “superávit de oferta”. Además, advierte que, aunque existe dinamismo en almacenamiento energético y un crecimiento moderado en vehículos eléctricos, la industria continúa bajo presión por inventarios ajustados y márgenes estrechos: "la demanda es sólida, pero cautelosa".

A nivel general del mercado, el mes de octubre estuvo marcado por avances de nuevos proyectos en Brasil y África, recortes de gasto de capital en grandes mineras, novedades en el financiamiento del proyecto Thacker Pass de Lithium Americas, proyecciones de demanda al alza por parte de Ganfeng, y la aprobación del regulador chino al acuerdo Codelco–SQM.

Proyección del precio