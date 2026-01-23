SMA aplica multa de $ 675 millones a minera Centinela tras constatar incumplimientos ambientales
La sanción, equivalente a 809 UTA, se originó por incumplimientos en el monitoreo de recursos hídricos en la operación El Tesoro, detectados tras fiscalizaciones realizadas entre 2019 y 2020 por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Noticias destacadas
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió sancionar a la empresa Sociedad Contractual Minera Centinela, titular del proyecto Minera Centinela, de Antofagasta Minerals (AMSA) del grupo Luksic, con una multa de 809 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $ 675 millones, tras constatar incumplimientos ambientales.
Centinela, que produjo 223.800 toneladas de cobre en 2024, está conformada por las operaciones Esperanza y El Tesoro.
"Respecto a las infracciones imputadas, en una de ellas se constató que en la operación del proyecto Minera El Tesoro se omitió el monitoreo obligatorio del pozo LE-1 y las mediciones de caudal en la vertiente La Cascada", dijo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un comunicado.
Este caso tiene como origen actividades de fiscalización realizadas en junio de 2019 y enero de 2020, y en base a estas inspecciones y tras el análisis legal la SMA imputó dos infracciones, configurándose una de ellas.
En concreto, la SMA constató que la empresa no efectuó el monitoreo de recursos hídricos en los términos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “El Tesoro” y en el programa de monitoreo adicional, puesto que no existen registros del pozo de exploración LE-1; y, no efectuó mediciones de caudal en la vertiente “La Cascada” en la frecuencia exigida. Dicha infracción fue clasificada como leve.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el pago de la multa deberá realizarse en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete