SMA aplica multa de $ 675 millones a minera Centinela tras constatar incumplimientos ambientales

La sanción, equivalente a 809 UTA, se originó por incumplimientos en el monitoreo de recursos hídricos en la operación El Tesoro, detectados tras fiscalizaciones realizadas entre 2019 y 2020 por la Superintendencia del Medio Ambiente.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió sancionar a la empresa Sociedad Contractual Minera Centinela, titular del proyecto Minera Centinela, de Antofagasta Minerals (AMSA) del grupo Luksic, con una multa de 809 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $ 675 millones, tras constatar incumplimientos ambientales.

Centinela, que produjo 223.800 toneladas de cobre en 2024, está conformada por las operaciones Esperanza y El Tesoro.

"Respecto a las infracciones imputadas, en una de ellas se constató que en la operación del proyecto Minera El Tesoro se omitió el monitoreo obligatorio del pozo LE-1 y las mediciones de caudal en la vertiente La Cascada", dijo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Este caso tiene como origen actividades de fiscalización realizadas en junio de 2019 y enero de 2020, y en base a estas inspecciones y tras el análisis legal la SMA imputó dos infracciones, configurándose una de ellas.

En concreto, la SMA constató que la empresa no efectuó el monitoreo de recursos hídricos en los términos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “El Tesoro” y en el programa de monitoreo adicional, puesto que no existen registros del pozo de exploración LE-1; y, no efectuó mediciones de caudal en la vertiente “La Cascada” en la frecuencia exigida. Dicha infracción fue clasificada como leve.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el pago de la multa deberá realizarse en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.