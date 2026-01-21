Trabajador de Schwager cayó desde 10 metros de altura en área de chancado de mina de Codelco: se encuentra fuera de riesgo vital

La misma estatal reportó en un documento interno que el accidente se debió a "pérdida de equilibrio" mientras el operador realizaba sus labores en Radomiro Tomic.

Un trabajador de 36 años de la empresa Schwager, que realizaba labores en la División Radomiro Tomic de Codelco, cayó desde 10 metros de altura, luego de perder el equilibro mientras realizaba algunas operaciones. El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital del Cobre, ubicado en Calama.

Según describió la misma estatal en un documento al que tuvo acceso Diario Financiero, el accidente ocurrió "en momentos que (la) cuadrilla se preparaba para iniciar trabajos de cambio de polines en CV 120, trabajador por causas que se investigan pisa sello de polvo y cae a stock terciario".

En dicho reporte, el evento fue calificado como "significativo con lesión" y se detalla que, inmediatamente tras el accidente, "se detuvieron los trabajos de forma inmediata" en el área del chancado terciario. Asimismo, se activó el protocolo de emergencias, se trasladó al trabajador al hospital, se activó el aviso a las autoridades correspondientes (Sernageomin, Suseso y Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional) y se inició el proceso de investigación.

La empresa Schwager, especialista en servicios para la gran minería, indicó a DF que "la persona afectada se encuentra fuera de riesgo vital, y como compañía, estamos acompañándolo y siguiendo de cerca su evolución".

Y agregó: "En Schwager, la seguridad es nuestro principal valor. Se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y tomar acciones al respecto".

Desde Codelco, informaron a este medio que el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas y que, en estos momentos, está "consciente y hemodinámicamente estable, con lesiones propias de un politraumatismo, por lo que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitoreo permanente y manejo especializado. Su condición se mantiene en observación estricta".

"La familia fue informada del accidente por la empresa y el equipo médico les ha entregado directamente detalles de su condición de salud, además están siendo acompañados por nuestros ejecutivos. Asimismo, se reportó sobre lo ocurrido a las autoridades competentes", agregó la cuprera estatal.

Cabe recordar que en junio de 2025, Schwager se adjudicó un contrato por US$ 24 millones para la ejecución del Servicio de Mantenimiento de Chancado secundario y terciario en la faena de la estatal. Dichas labores iniciaron en agosto del año pasado y contemplan una duración de dos años.