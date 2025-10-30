Click acá para ir directamente al contenido
Amazon informa que su unidad en la nube creció al ritmo más rápido desde 2022 y sus acciones se disparan

Amazon Web Services (AWS) registró ingresos de US$ 33 mil millones, un aumento de 20% con respecto al año anterior y el mayor incremento interanual desde finales de 2022. Los analistas, en promedio, estimaron un crecimiento del 18%.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 17:59 hrs.

