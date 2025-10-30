Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Amazon y Google plantean cuestionamientos a la nueva regulación de Chile sobre Inteligencia Artificial

Es un debate que podría sentar precedentes a medida que más países buscan regular la industria. Y hay mucho en juego. Amazon Web Services invertirá US$ 4 mil millones en tres centros de datos que entrarán en funcionamiento en Santiago el próximo año. Alphabet, matriz de Google, evalúa si construirá un segundo centro de datos en el país.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 17:30 hrs.

Amazon AWS Inteligencia Artificial IA Google Alphabet Chile regulador
<p>Amazon y Google plantean cuestionamientos a la nueva regulación de Chile sobre Inteligencia Artificial</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

El regreso de Cristóbal Lira al negocio de supermercados
2
DF MAS

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
3
Economía y Política

Inédito: comisión mixta rechaza casi la totalidad del Presupuesto y deja en compleja posición al Gobierno
4
Economía y Política

Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento
5
Mercados

Gianfranco Ferrari, gerente general del Grupo Credicorp: “Queremos crecer en Chile entre cinco y 10 veces en cinco años”
6
Empresas

“Es una expropiación regulatoria”: gremios acusan al Gobierno de no escuchar por impacto de Ley SBAP
7
Empresas

Entel informa a sus clientes la normalización de los servicios tras falla en un data center que había provocado intermitencias en sus redes
8
Empresas

Viña Santa Rita acumula pérdidas por $ 2.978 millones al tercer trimestre
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete