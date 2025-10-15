Controlador de Avianca y GOL anuncia intención de abrirse a la Bolsa en Estados Unidos

Abra Group Limited, la compañía holding de las aerolíneas Avianca y GOL, anunció este miércoles su intención de presentar de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la Securities Exchange Commission (SEC, sigla en inglés), un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 en relación con una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en los Estados Unidos.

"Tanto la realización de la oferta como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC", dijo el grupo.

La compañía aclaró que "el presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no debe considerarse como tal en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la habilitación conforme a las leyes de valores aplicables".

"Cualquier oferta, solicitud o venta de valores se realizará de conformidad con los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus enmiendas (la “Ley de Valores”), y otras leyes de valores aplicables. Este anuncio se emite de acuerdo con la Regla 135 de la Ley de Valores".