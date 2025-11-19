El heredero del imperio Prada no descarta un interés en Armani tras finalizar la compra de Versace

"Si surgen oportunidades, las estudiaremos", dijo Lorenzo Bertelli, actual director de marketing de Prada y quien se convertirá en presidente ejecutivo de Versace.

Lorenzo Bertelli, heredero designado de la multimillonaria familia italiana, dijo que el grupo de lujo podría considerar otras adquisiciones tras completar la compra de Versace y no descartó un posible interés en Giorgio Armani, aunque dijo que no ha habido "ningún tipo de contacto" hasta el momento.

Los comentarios de Bertelli - hijo mayor de la diseñadora Miuccia Prada y el empresario Patrizio Bertelli- se producen mientras Prada se prepara para finalizar la adquisición de Versace por US$ 1.400 millones, acordada en abril, lo que supone un cambio estratégico para el grupo controlado por la familia tras años de mantenerse fuera de grandes operaciones.

"Si surgen oportunidades, las estudiaremos", dijo a Reuters Bertelli, actual director de marketing de Prada y quien se convertirá en presidente ejecutivo de Versace, en una entrevista en la sede de la empresa en Milán.

Al ser consultado por un posible interés en Armani, Bertelli, de 37 años, no lo descartó, pero dijo que Prada se centra actualmente en Versace. "No hay nada más sobre la mesa", destacó.

El futuro de Armani está en el punto de mira desde que su fundador, Giorgio Armani, falleció en septiembre. Según su testamento, los herederos deben vender gradualmente la casa de moda o buscar una salida a bolsa, empezando con una participación del 15% en los 12 a 18 meses siguientes a su muerte.

Prada, fundada en Milán en 1913, ha demostrado su resistencia en un contexto de actual desaceleración del sector del lujo, impulsada por el fuerte crecimiento de su segunda gran marca, Miu Miu.

El grupo, que tiene dos acuerdos de permisos para belleza y gafas con L'Oréal y EssilorLuxottica, dijo que está satisfecho con las licencias.

Prada ha mantenido "conversaciones exploratorias" con EssilorLuxottica sobre el posible desarrollo de gafas inteligentes bajo sus marcas, pero no se ha tomado ninguna decisión, señaló Bertelli.