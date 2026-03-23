Estée Lauder negocia con hispana Puig para un crear gigante de la belleza de US$ 40 mil millones
Ambas empresas confirmaron el lunes por separado a Financial Times que estaban manteniendo conversaciones sobre una posible "combinación de negocios".
Noticias destacadas
El gigante estadounidense de los cosméticos Estée Lauder está en conversaciones para combinarse con el grupo de belleza español Puig, que respalda a marcas de diseño como Jean Paul Gaultier y Dries Van Noten, para crear una empresa de más de US$ 40 mil millones.
Ambas empresas confirmaron el lunes por separado que estaban manteniendo conversaciones sobre una posible "combinación de negocios".
Sin embargo, enfatizaron que no se habían tomado decisiones finales y que aún no se había llegado a un acuerdo. Las declaraciones confirmaron un informe anterior de Financial Times de que Estée Lauder y Puig estaban trabajando en una unión de operaciones.
El FT informó que la pareja se acercaba a un acuerdo de fusión que podría unirse de forma inminente. "No se ha tomado ninguna decisión final ni se ha llegado a un acuerdo", dijo Puig. "Hasta que no exista un acuerdo, no se puede garantizar que se lleve a cabo ninguna transacción o cuáles serían sus términos".
El acuerdo crearía una potencia de moda y belleza. Las dos empresas generaron más de US$ 20 mil millones en ventas combinadas el año pasado de una gran lista de marcas conocidas. Estée Lauder es propietaria de Tom Ford Beauty y Clinique, mientras que la cartera de productos de Puig incluye a Charlotte Tilbury y Rabanne.
Los grupos de belleza han recurrido a los acuerdos en medio de una sacudida en el sector en los últimos años. Una combinación potencial permitiría a las empresas aumentar a medida que los temores por una desaceleración del gasto de los consumidores y la inflación azotan a los sectores de consumo y minorista.
Las acciones de Estée Lauder cerraron un 7,7% más abajo el lunes después del informe FT, lo que le da a la compañía un valor de mercado de US$ 28,7 mil millones.
Las acciones de Puig que cotizan en Estados Unidos aumentaron un 11%, lo que elevó su capitalización de mercado a más de los US$ 11 mil millones.
El precio de las acciones de Estée Lauder ha caído un 80% desde su máximo histórico en 2021, ya que se enfrentaba a la disminución de los ingresos y las preguntas sobre quién sucedería a Fabrizio Freda, quien se retiró del grupo el año pasado después de 16 años como director ejecutivo.
Desde entonces, Stéphane de La Faverie lo ha reemplazado y ha lanzado un plan de "Beauty Reimagined" para restaurar el crecimiento de la empresa.
Puig celebró una oferta pública inicial en 2024, el valor de sus acciones en 24,50 euros en un acuerdo que valoró al grupo en 13.900 millones de euros; sin embargo, sus acciones han caído desde entonces. La familia Puig, que fundó la empresa hace 110 años, sigue teniendo la mayoría de los derechos de voto después de la salida a bolsa.
La semana pasada, Puig, con sede en Barcelona, anunció el nombramiento de José Manuel Albesa como su primer CEO que no es de la familia Puig. Sucedió a Marc Puig, la tercera generación de su familia para dirigir la empresa, que había sido CEO desde 2004 y sigue siendo presidente ejecutivo.
La compañía, que también posee marcas como Carolina Herrera, registró ingresos de más de 5 mil millones de euros el año pasado, un aumento de casi el 8% sobre una base similar. Sin embargo, la empresa hispana ha tenido una carrera difícil en los mercados públicos. Puig ha crecido con adquisiciones, sellando 11 acuerdos separados para comprar marcas de fragancias y moda entre 2011 y 2024.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se desata disputa tras expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que sería la más cuantiosa en Chile en los últimos 20 años
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera
Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete