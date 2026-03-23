Estée Lauder negocia con hispana Puig para un crear gigante de la belleza de US$ 40 mil millones

Ambas empresas confirmaron el lunes por separado a Financial Times que estaban manteniendo conversaciones sobre una posible "combinación de negocios".

El gigante estadounidense de los cosméticos Estée Lauder está en conversaciones para combinarse con el grupo de belleza español Puig, que respalda a marcas de diseño como Jean Paul Gaultier y Dries Van Noten, para crear una empresa de más de US$ 40 mil millones.

Ambas empresas confirmaron el lunes por separado que estaban manteniendo conversaciones sobre una posible "combinación de negocios".

Sin embargo, enfatizaron que no se habían tomado decisiones finales y que aún no se había llegado a un acuerdo. Las declaraciones confirmaron un informe anterior de Financial Times de que Estée Lauder y Puig estaban trabajando en una unión de operaciones.

El FT informó que la pareja se acercaba a un acuerdo de fusión que podría unirse de forma inminente. "No se ha tomado ninguna decisión final ni se ha llegado a un acuerdo", dijo Puig. "Hasta que no exista un acuerdo, no se puede garantizar que se lleve a cabo ninguna transacción o cuáles serían sus términos".

El acuerdo crearía una potencia de moda y belleza. Las dos empresas generaron más de US$ 20 mil millones en ventas combinadas el año pasado de una gran lista de marcas conocidas. Estée Lauder es propietaria de Tom Ford Beauty y Clinique, mientras que la cartera de productos de Puig incluye a Charlotte Tilbury y Rabanne.

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Los grupos de belleza han recurrido a los acuerdos en medio de una sacudida en el sector en los últimos años. Una combinación potencial permitiría a las empresas aumentar a medida que los temores por una desaceleración del gasto de los consumidores y la inflación azotan a los sectores de consumo y minorista.

Las acciones de Estée Lauder cerraron un 7,7% más abajo el lunes después del informe FT, lo que le da a la compañía un valor de mercado de US$ 28,7 mil millones.

Las acciones de Puig que cotizan en Estados Unidos aumentaron un 11%, lo que elevó su capitalización de mercado a más de los US$ 11 mil millones.

El precio de las acciones de Estée Lauder ha caído un 80% desde su máximo histórico en 2021, ya que se enfrentaba a la disminución de los ingresos y las preguntas sobre quién sucedería a Fabrizio Freda, quien se retiró del grupo el año pasado después de 16 años como director ejecutivo.

Desde entonces, Stéphane de La Faverie lo ha reemplazado y ha lanzado un plan de "Beauty Reimagined" para restaurar el crecimiento de la empresa.

Puig celebró una oferta pública inicial en 2024, el valor de sus acciones en 24,50 euros en un acuerdo que valoró al grupo en 13.900 millones de euros; sin embargo, sus acciones han caído desde entonces. La familia Puig, que fundó la empresa hace 110 años, sigue teniendo la mayoría de los derechos de voto después de la salida a bolsa.

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La semana pasada, Puig, con sede en Barcelona, anunció el nombramiento de José Manuel Albesa como su primer CEO que no es de la familia Puig. Sucedió a Marc Puig, la tercera generación de su familia para dirigir la empresa, que había sido CEO desde 2004 y sigue siendo presidente ejecutivo.

La compañía, que también posee marcas como Carolina Herrera, registró ingresos de más de 5 mil millones de euros el año pasado, un aumento de casi el 8% sobre una base similar. Sin embargo, la empresa hispana ha tenido una carrera difícil en los mercados públicos. Puig ha crecido con adquisiciones, sellando 11 acuerdos separados para comprar marcas de fragancias y moda entre 2011 y 2024.