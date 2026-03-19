Así será Villa Agustina, la “mini ciudad” que marcará el ingreso de Humberto Ríos al negocio los senior resorts

Rodrigo Verdugo, el reconocido arquitecto tras el hotel Montaña Mágica de Huilo Huilo, está a cargo del diseño, que detalló en exclusiva a DF Regiones. El equipo desarrollador ya se reunió con el alcalde de Vicuña para presentar la iniciativa, que contempla 14 mil m2 construidos.

El senior resort Villa Agustina, iniciativa que apunta a un modelo premium y de estadía prolongada para adultos mayores que va más allá de la hotelería tradicional, comienza a tomar forma en la comuna de Vicuña.

A mediados de febrero el equipo desarrollador sostuvo una reunión con el alcalde de la comuna Mario Aros para presentarle los primeros lineamientos de la inversión impulsada por Humberto Ríos, el empresario dueño de los resorts Rosa Agustina.

La propuesta busca instalar un nuevo concepto de turismo y alojamiento para adultos mayores autovalentes que se diferencie de las tradicionales residencias destinadas a este segmento de la población.

Los desarrolladores se reunieron a mediados de febrero con el equipo de la Municipalidad de Vicuña.

Desde el municipio, el edil valoró la iniciativa y su potencial impacto en la zona. “Quedamos muy entusiasmados porque es una gran oportunidad para que Vicuña siga posicionándose en el ámbito turístico. Este tipo de proyectos se transforma en un incentivo para que sigan eligiendo nuestra comuna, no sólo por nuestro clima privilegiado, sino también por nuestra identidad, nuestros paisajes y todo lo que el valle entrega en términos energéticos y de bienestar”, destacó Aros.

La reunión, según explicó el municipio, permitió conocer en detalle la propuesta de Ríos, que aún se encuentra en etapa preliminar, pero que ya se perfila como una inversión relevante para la comuna.

“Mini ciudad” abierta

El diseño está a cargo del reconocido arquitecto Rodrigo Verdugo, el mismo que ha estado detrás de obras emblemáticas como el Hotel Montaña Mágica de Huilo Huilo y los centros vacacionales Rosa Agustina de Olmué y Guanaqueros, y que detalló el proyecto en exclusiva a DF Regiones.

Uno de los elementos distintivos de Villa Agustiná será un diseño con alto grado de autonomía para los residentes. “Se piensa más como una mini ciudad. El adulto mayor puede llegar en su vehículo hasta su departamento, moverse dentro del recinto y también salir hacia La Serena o el Valle del Elqui cuando quiera”, explica el profesional a cargo.

A mediados de febrero el equipo desarrollador sostuvo una reunión con el alcalde de Vicuña para presentarle los primeros lineamientos del proyecto, que contempla cerca de 14 mil m2 construidos.

Rodrigo Verdugo, arquitecto a cargo del diseño del proyecto.

El recinto contempla circulación vehicular interna, una extensa red de ciclovías, carritos eléctricos para servicios de traslado y una lógica abierta, a diferencia de los centros recreativos tradicionales pensados más bien para que el visitante permanezca dentro durante toda su estadía.

“Esto no funciona como un resort cerrado donde uno se queda adentro todo el tiempo. Es más bien una estadía abierta, donde puedes entrar, salir y moverte libremente”, agrega Verdugo.

El complejo turístico estaría ubicado en el acceso a la ciudad de Vicuña llegando desde La Serena, en un punto estratégico del Valle del Elqui, lo que refuerza su vínculo con el turismo de bienestar y naturaleza.

En términos de escala, contempla entre 12 mil y 14 mil metros cuadrados construidos, incluyendo equipamiento, áreas comunes y servicios.

Cabañas y departamentos

La iniciativa considera unidades habitacionales pensadas para estadías más largas y con mayor autonomía que un típico centro vacacional. Incluye cabañas de estilo mediterráneo, cálidas y a escala de barrio, junto a edificaciones de baja altura, todo inserto en un entorno de áreas verdes integradas al paisaje.

“No son habitaciones como en la hotelería tradicional. Son departamentos o cabañas que permiten una estadía más prolongada, con cocina y espacios propios”, señala.

Los edificios de baja altura -tres o cuatro pisos- estarán conformados por departamentos de uno o dos ambientes y todos contarán con accesibilidad universal, ascensores y condiciones adaptadas especialmente para el adulto mayor.

A esto se suman áreas comunes como piscina temperada, gimnasio, espacios de wellness, club house, comedores y zonas de encuentro social, junto con programas diseñados para fomentar la interacción entre residentes.

También se contemplan espacios de recreación y vida al aire libre, como recorridos para caminatas, áreas de ejercicio y entornos de descanso distribuidos en el terreno con paisajismo y mobiliario urbano.

Acompañamiento en salud

El modelo de uso también será flexible. Habrá opciones con servicios incluidos, como alimentación completa y otras en que los residentes podrán cocinar de forma independiente.

El concepto sigue tendencias que ya están consolidadas en Europa y Estados Unidos, donde este tipo de desarrollos combinan hotelería, bienestar y acompañamiento de salud en un mismo espacio.

“Va a tener módulos de atención al adulto mayor, que no son una clínica, sino que están enfocados en temas de salud básica, alimentación, niveles de azúcar o hipertensión. Es un acompañamiento que se va personalizando durante la estadía”.

En esa línea, la iniciativa incluye la construcción y operación de un recinto donde toda la infraestructura y servicios estén pensados y diseñados para el adulto mayor. “Está enfocado al relajo, tratamientos de masajes, buena alimentación, actividades y sociabilidad. Va mucho más hacia lo holístico, con yoga, cursos, talleres y programas de entretenimiento adecuados a ese público”, detalla Verdugo.