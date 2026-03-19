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Así será Villa Agustina, la “mini ciudad” que marcará el ingreso de Humberto Ríos al negocio los senior resorts

Rodrigo Verdugo, el reconocido arquitecto tras el hotel Montaña Mágica de Huilo Huilo, está a cargo del diseño, que detalló en exclusiva a DF Regiones. El equipo desarrollador ya se reunió con el alcalde de Vicuña para presentar la iniciativa, que contempla 14 mil m2 construidos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Domingo 22 de marzo de 2026 a las 20:50 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Coquimbo inversión proyecto Arquitectura Inmobiliario
<p>Así será Villa Agustina, la “mini ciudad” que marcará el ingreso de Humberto Ríos al negocio los senior resorts</p>

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