CEO de Colbún y retiro de decretos: “Creo que tenemos incertidumbres bastante más grandes que esa”

“En este momento creo que lo más relevante que tiene que tener el país para, de alguna forma, reactivar el sector eléctrico es reactivar la economía, que se generen inversiones en distintas industrias, porque, finalmente, todas son muy electrointensivas”. Esa es la convicción del CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, al ser consultado por DF tras participar en el Congreso Acades 2026, sobre las medidas a impulsar por el Gobierno entrante para enfrentar los desafíos del sector energético.

El ejecutivo dijo que hay que generar mecanismos para estimular la demanda eléctrica. Pero también remarcó que se requiere una reforma a la distribución y hacer una revisión de la institucionalidad.

Ante las medidas anunciadas por el Gobierno para ir hacia un PIB de 4%, enfatizó que “el desafío número uno del sistema eléctrico es cómo logramos impulsar una mayor demanda por la gran abundancia de energía renovable, segura y competitiva que hoy tenemos. Y eso está íntimamente relacionado con el crecimiento del país”.

“Si el país crece, esa es una buena noticia para los chilenos en general y el sistema eléctrico en particular. En ese contexto, todas las medidas que impulsen la inversión y el crecimiento, como son aquellas que tienen que ver con agilizar los permisos o restituir mecanismos como el DL600, son una buena noticia”, sostuvo.

- ¿Qué le parecen medidas como la instrucción para destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA y el retiro de decretos?

- Retirar decretos en Contraloría es algo que pasa en todos los gobiernos, no es algo distinto ni extraño. Muchos decretos habían ingresado hace muy poco también. Por lo tanto, ya se verá el resultado de esas revisiones.

Respecto al tema de los proyectos, creo que en la medida que tengamos distintas industrias acelerando sus proyectos y generando nueva inversión y por ende nueva demanda eléctrica, se empiezan de forma natural a destrabar los principales cuellos de botella que tiene el sector actualmente, que son costos marginales cero, vertimientos de energía, desacoples de precios, etcétera, que son los que tienen a la industria tan compleja.

Por lo tanto, más energía, más demanda, más proyectos, se empiezan a destrabar automáticamente varios cuellos de botella y podemos focalizarnos en los grandes temas de largo plazo.

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- También se retiraron decretos en Energía. ¿Cómo ve esa señal?

- Es difícil calificarla porque no sabemos el resultado de eso. Insisto, es algo completamente natural. Ni malo ni bueno (...) ya veremos lo que resulta.

- Pero genera incertidumbre la revisión de estos decretos. No sabemos en qué plazos se hará. Por ejemplo, en el caso de Medio Ambiente, solo uno de los 43 fue reingresado y tiene toma de razón.

- Creo que tenemos incertidumbres bastantes más grandes que esa. Desde las incertidumbres hidrológicas, el tema de los combustibles. Por lo tanto, lo que pasa con los decretos tiene un efecto, sin duda, pero me parece que hay tantas materias a discutir. Muchas de ellas las discutiremos el 9 de abril en un seminario que organiza la UC a través de la Cátedra Transición Energética Responsable Colbún, donde está invitada la ministra Rincón.

- ¿Qué impresión les dejó la primera reunión que tuvieron con la ministra?

- Es una ministra que tuvo dos períodos en la comisión, así que conoce la materia. Ha sido parte de alguna forma de esta transición energética que ha habido. Creo que está consciente de los desafíos. Está consciente de que los desafíos son transversales, más allá del sector eléctrico, así que ojalá que trabaje en coordinación con todas las carteras.

- ¿Cómo les afecta en sus planes el contexto geopolítico?

- Creo que la geopolítica de alguna forma ayuda a reforzar bastantes valores que nosotros destacamos mucho: la independencia energética, el poder proveer energía a través de fuentes naturales y no justamente depender de la importación de combustible. En la medida que tengamos una matriz eléctrica basada en fuentes renovables, resilientes, segura, moderna, digitalizada, también vamos a poder resistir mejor lo que suceda. Y de alguna forma creo que Chile lo ha demostrado. Chile es un sistema eléctrico que, a pesar de todo, ha seguido funcionando.

- ¿Les preocupa que pueda afectar, por ejemplo, los costos?

- Es que eso afecta a la economía en Chile, Perú, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Estados Unidos. La verdad es que los vaivenes geopolíticos golpean a todos por igual. No creemos que el sector eléctrico chileno sea particularmente más vulnerable que otros sectores eléctricos o que otras industrias a todos estos vaivenes geopolíticos. Por lo tanto, insisto, pase lo que pase, al menos en Colbún, estamos muy bien preparados para sortear estas crisis. Estamos permanentemente en contacto con nuestros clientes para ver también cómo les afecta a ellos todo esto que sucede en el mundo.

- ¿Hay avances en la búsqueda de oportunidades para llegar a otros países?

- El mundo sigue bastante convulso. Seguimos mirando el mundo muy atento. Por ahora estamos de alguna forma bien entusiasmados con lo que estamos haciendo en Chile y en Perú, que son nuestros dos mercados de principal foco. Vemos que hay un creciente interés del mundo minero de generar más proyectos (...) Creemos que todavía tenemos mucho que decir en Chile y Perú.

- ¿No hay ninguna definición todavía de algún país donde haya más posibilidades para ingresar aparte de Chile y Perú?

- No, por ahora seguimos monitoreando. Todo lo que pasa a nivel mundial de alguna forma igual te genera una sensación de hagámoslo bien donde estamos, fortalezcamos lo que ya tenemos y hasta que no se calme el mundo un poquito, seguir viendo eso con cautela.