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Constanza Santa María: “Prefiero que la gente me reconozca como una periodista dura, inquisitiva, que como su mejor amiga”

En septiembre entró como rostro de noticias a Mega -después de una larga carrera en Canal 13 y cinco años en TVN-; y en abril debutará con dos programas en radio Infinita. En esta entrevista cuenta cómo ha visto al país en sus más de 30 años de carrera. Se hace cargo también de su particular estilo de entrevistadora, que varios aún califican de avasallador. “El rol de uno es hacer las preguntas incómodas”, dice ella. Y revisa su propia ruta profesional: “Hace muchos años, yo lloraba por una mala entrevista”.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

television contingencia Mega periodismo Patricio De la Paz
<p>Constanza Santa María: “Prefiero que la gente me reconozca como una periodista dura, inquisitiva, que como su mejor amiga”</p>

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