Nueva baja de recomendación deja a los fanáticos de la acción de Apple en su nivel más bajo en dos años

A pesar de que las acciones de Apple han alcanzado un nuevo récord, las preocupaciones sobre el enfriamiento de la demanda por iPhones y el crecimiento acelerado de su negocio de servicios han dejado a la mayor empresa de EEUU con el menor número de recomendaciones alcistas de parte de los analistas en más de dos años.

UBS Group fue la última corredora en dar un paso atrás, recortando esta semana su recomendación para el gigante tecnológico a neutral desde comprar. Eso dejó a Apple con recomendaciones de compra de 67% de los analistas que siguen a la compañía, el nivel más bajo desde fines de 2020 y el peor entre sus pares de mega capitalización, según datos compilados por Bloomberg.

Ser menos optimista con las acciones es un gran riesgo para los analistas, ya que Apple ha tenido un desempeño destacado durante años -su valor de mercado está avanzando poco a poco hacia los US$ 3 billones- y está ampliamente en manos de inversionistas institucionales. Sin embargo, los escépticos ven falta de nuevos catalizadores para el repunte que ha elevado las acciones 41% este año a US$ 183,77. Las acciones no registraron grandes variaciones tras la decisión de UBS.

Mayor prima en una década

La demanda por iPhones y computadores Mac podría verse presionada en la segunda mitad del año, mientras que el crecimiento en su unidad de servicios, que incluye la tienda de aplicaciones, Apple Music, Apple TV y otros productos de suscripción, se está desacelerando, dijo David Vogt de UBS en el informe.

Si bien aumentó su precio objetivo para la acción a US$ 190 desde US$ 180, esto implica solo un alza de 3% desde el cierre del lunes. La acción, a 29 veces las ganancias estimadas, cotiza con una prima de 50% frente al mercado en general, la mayor en una década, dijo Vogt.

“No creemos que las acciones de Apple ofrezcan un riesgo/recompensa convincente, particularmente a la luz de los fundamentos de la tienda de aplicaciones, los computadores y el iPhone en los próximos seis a 12 meses”, escribió Vogt.

El avance de Apple en 2023, que elevó las acciones a un récord por primera vez en más de un año, superó el repunte de 35% del índice Nasdaq 100.