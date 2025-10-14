Walmart se asocia con OpenAI para ofrecer compras a través de ChatGPT y sus acciones se disparan 5% a un máximo histórico

El analista de UBS Securities, Michael Lasser, señaló que esta oferta debería otorgar a Walmart una ventaja frente a sus competidores, a medida que más personas usan ChatGPT para buscar productos.

Walmart se asoció con OpenAI para permitir que los consumidores busquen y adquieran productos directamente en ChatGPT, en una nueva apuesta de la empresa por integrar la Inteligencia Artificial (IA) en su operación.

Los usuarios podrán comprar el catálogo de Walmart en ChatGPT haciendo clic en un botón de “comprar”, explicó Daniel Danker, vicepresidente ejecutivo de IA, producto y diseño de la compañía, en una entrevista. El inventario incluye vestuario, productos de entretenimiento, alimentos envasados y otros artículos tanto de Walmart como de su cadena Sam’s Club.

“Vemos esta iniciativa como una oportunidad para ofrecer conveniencia y acercarnos a los clientes donde ya están”, afirmó Danker, quien se incorporó este año desde Instacart para acelerar la adopción de IA en Walmart.

Los alimentos frescos no estarán incluidos inicialmente, en parte porque los consumidores suelen adquirir esos productos semanalmente. La nueva función se lanzará durante el otoño (boreal). Las acciones de Walmart subieron 5% este martes y cerraron en un máximo histórico.

Las cuentas actuales de Walmart o Sam’s Club se vincularán automáticamente con ChatGPT. También habrá productos disponibles de vendedores externos.

Cadena se adelanta a sus rivales

El analista de UBS Securities, Michael Lasser, señaló que esta oferta debería otorgar a Walmart una ventaja frente a sus competidores, a medida que más personas usan ChatGPT para buscar productos. “Una vez más, Walmart adopta tempranamente nuevas tecnologías para reflejar mejor las tendencias cambiantes de los consumidores”, escribió.

Cada vez más personas utilizan la IA para tareas cotidianas, desde redactar correos electrónicos hasta buscar recetas. Las compras están emergiendo como otro caso de uso, ya que los consumidores buscan comparar precios y revisar reseñas agrupadas de productos.

Ante esta tendencia, los minoristas están probando herramientas que permiten responder preguntas de los clientes en tiempo real y ayudarles a encontrar lo que buscan.

OpenAI también tiene acuerdos con Etsy y Shopify para permitir que los usuarios de ChatGPT adquieran productos de sus comercios asociados.

Apuesta por la IA

Walmart ha apostado con fuerza por la IA en toda su operación, desplegando herramientas para empleados, proveedores y clientes. Su personal ya utiliza la tecnología para gestionar inventarios, planificar horarios y realizar otras tareas. Además, la IA está ayudando a acelerar procesos como la producción de artículos de moda.

El acuerdo con ChatGPT profundiza la alianza entre Walmart y OpenAI. Ambas compañías también colaboran en el desarrollo de un programa de certificación que enseñará a los trabajadores a usar la IA de manera más eficiente en sus labores.