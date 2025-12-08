Paramount desafía a Netflix y presenta una oferta hostil de US$ 108.400 millones por Warner Bros Discovery

Propuso comprar toda la compañía a US$ 30 por acción, en comparación con la oferta de Netflix de casi US$ 28 por papel por sus activos.

Paramount lanzó una oferta hostil de US$ 108.400 millones para comprar Warner Bros. Discovery, asociándose con fondos soberanos de Medio Oriente y con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para frustrar el acuerdo alcanzado con Netflix.

La oferta, íntegramente en efectivo, por la totalidad de WBD, incluyendo sus negocios de estudio, streaming y cable, valora al grupo de medios en US$ 30 por acción. Paramount dijo que estaba ofreciendo US$ 18 mil millones más en efectivo, y su director ejecutivo, David Ellison, criticó la “propuesta inferior” de Netflix.

La familia Ellison y RedBird Capital se comprometieron a respaldar los US$ 40.700 millones de capital social necesarios para la operación, según Paramount, añadiendo que el financiamiento también provendría de fondos soberanos de Arabia Saudita, Abu Dabi y Qatar, así como de Affinity Partners, propiedad de Kushner. Tras un proceso de subasta de tres meses, iniciado con la oferta inicial de Paramount por WBD, Netflix selló la semana pasada un acuerdo de US$ 82.700 millones para comprar los activos de estudio del gigante mediático -que está detrás de Harry Potter y la franquicia de DC Comics- y su servicio de streaming HBO Max.

WBD declaró este lunes que su directorio “revisará y considerará cuidadosamente la oferta de Paramount Skydance”, pero afirmó que “no modificará su recomendación con respecto al acuerdo con Netflix”. El grupo añadió que tenía la intención de informar a los accionistas sobre su recomendación en un plazo de 10 días hábiles.

Las acciones de WBD subieron un 5,31% este lunes (lo que se suma al avance de 6,84% del viernes), mientras que las de Paramount crecieron 7,23%. Las de Netflix cayeron un 4,08%.

Críticas al acuerdo con Netflix

El acuerdo de Netflix, que transformaría Hollywood al poner a una empresa tecnológica al frente de uno de los estudios más famosos, ya había provocado la ira de poderosos sindicatos y la atención del Presidente de Estados Unidos, quien declaró el domingo que participaría en la revisión de la transacción.

El acuerdo valoró los activos de estudio y streaming de WBD en US$ 27,75 por acción, y excluyó sus activos de cable, como Discovery y CNN, que planea escindir el próximo año. El negocio de cable se transferiría a los accionistas actuales de WBD bajo el acuerdo de Netflix y podría valorarse en US$ 4 por papel, según estimaciones de los analistas. La propuesta de Paramount valora los activos de cable en tan solo US$ 1 por acción.

Paramount busca convencer a los accionistas de WBD sembrando dudas sobre la capacidad de Netflix para obtener la aprobación antimonopolio. La compañía de streaming afirmó que necesitaría entre 12 y 18 meses para obtener la aprobación regulatoria, lo que Paramount calificó el lunes como una “suposición poco realista”.

La solidez de las ofertas rivales dependerá ahora de cómo los accionistas de WBD perciban el riesgo antimonopolio de cada propuesta, el valor potencial de sus activos de cable y las ventajas de poseer acciones de Netflix.

Los accionistas de WBD tienen hasta el 8 de enero para votar sobre la oferta pública de Paramount, pero el plazo puede prorrogarse. Ellison, hijo del multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison, declaró este lunes que si se permitía a Netflix comprar WBD, “no habría más competencia en Hollywood”. Añadió en una entrevista en la CNBC que Trump apoyaría el acuerdo más competitivo.

El Presidente declaró el domingo que la adquisición por parte de Netflix de los activos de streaming y estudios de WBD “podría ser un problema” dada su “gran cuota de mercado”. Sin embargo, también elogió al director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, como una “gran persona”.

Paramount añadió que los fondos de Medio Oriente y el grupo de Kushner habían acordado renunciar a derechos de gobernanza, incluidos puestos en el directorio, por lo que su participación no debería dar lugar a que el acuerdo se revisara por motivos de seguridad nacional. Bank of America, Citigroup y Apollo aportaron US$ 54 mil millones en compromisos de deuda, según Paramount.

Guerra de ofertas

A pesar de presentar seis propuestas en 12 semanas, Paramount argumentó que WBD “nunca se comprometió significativamente” con sus ofertas. “Paramount ha presentado su oferta directamente a los accionistas de WBD y a su directorio para garantizar que tengan la oportunidad de optar a esta alternativa claramente superior”, añadió en un comunicado.

Netflix seguirá adelante con su propio acuerdo para los estudios y las secciones de streaming de WBD, según personas cercanas a las conversaciones.

“Esto siempre estuvo a punto de ocurrir; era cuestión de tiempo”, declaró una persona familiarizada con la postura de Netflix, quien afirmó que la plataforma de streaming se sentía cómoda con la postura tanto de la Casa Blanca como de los reguladores estadounidenses sobre el acuerdo.

Si WBD rompe el acuerdo con Netflix, podría tener que pagar una comisión de US$ 2.800 millones a la plataforma.

Una persona familiarizada con el asunto afirmó que la oferta de Paramount era la misma que la presentada finalmente durante la subasta de la semana pasada. Esta persona añadió que WBD no respondió a esa propuesta.

El directorio de WBD decidió optar por Netflix a última hora del jueves, considerando que la oferta del gigante del streaming de películas ofrecía mayor certidumbre y era la que mejor se ajustaba a las demandas de la compañía. “La prioridad principal del directorio, más que la valoración, fue elegir un postor que pudiera firmar inmediatamente, resistir el escrutinio regulatorio y cerrar en los términos requeridos”, dijo una persona cercana a la empresa.