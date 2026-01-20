A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory

“Lamentamos profundamente este desenlace”, señaló el grupo gastronómico Unifood, que espera concretar la venta de su cadena Pollo Stop.

No hay vuelta atrás. El grupo gastronómico Unifood, ligado al fondo de inversión Mesoamérica, con sede en Costa Rica, inició el proceso de liquidación voluntaria de dos de sus principales activos en el país: los restaurantes Pedro, Juan y Diego, además de su cadena de heladerías que funcionó bajo la marca Savory.

Tras graves problemas económicos, el conglomerado había decidido poner en venta las mentadas empresas, además de la cadena Pollo Stop, y quedarse solo con su red de 40 tiendas de conveniencia XS Market. No obstante, tras no llegar a acuerdo, el conglomerado decidió solicitar la quiebra de las dos compañías.

“Nos vimos obligados a iniciar el proceso de liquidación forzosa de Heladerías Savory (Ice Cream SpA), Pedro, Juan & Diego (Cuatro SpA) y Uniservice SpA, decisión que lamentamos profundamente, luego de que circunstancias externas a nuestra voluntad impidieran la continuidad operacional de dichas compañías y frustraran los procesos de venta que se encontraban en curso”, dijo Unifood en una declaración a Diario Financiero.

Durante las últimas horas, el grupo ingresó solicitudes de liquidación forzosa respecto de estas sociedades, al tratarse de la vía más rápida y responsable para resguardar los intereses de trabajadores y acreedores, evitando la generación de nuevas deudas y mayores perjuicios, especialmente para empleados y arrendadores que mantienen activos dentro de los locales, precisó la empresa.

Cuando Mesoamérica tomó el control de Unifood en 2016 (tras adquirir la sociedad al empresario chileno Jacques Albagli), el conglomerado manejaba 300 puntos de venta y empleaba a unas 4.500 personas.

El declive del grupo gastronómico comenzó con la crisis social de 2019 y luego la pandemia, según el propio holding, el que -hace más de un año- logró acuerdos de reorganización judicial para sus empresas Pollo Stop, Cuatro SpA (con la que maneja Pedro, Juan y Diego) e Ice Cream (con la que opera las heladerías con la marca Savory, propiedad de Nestlé, que ya le comunicó el término anticipado del contrato). El grupo logró refinanciar pasivos por $ 45 mil millones.

No obstante, en cada proceso judicial acreedores acusaron el incumplimiento del acuerdo de reorganización. Incluso, se solicitó la quiebra de las cadenas.

Vender Pollo Stop

El golpe de gracia llegó el pasado 15 de diciembre, cuando Nestlé envió a la sociedad Ice Cream una carta de término unilateral del contrato para que esta sociedad usara la tradicional marca Savory en sus heladerías.

El acuerdo entre las partes vencía en diciembre de 2027, pero la multinacional suiza -como revelara Diario Financiero- acusó varios incumplimientos de la que se autodenominaba “la cadena de heladerías más grande e importante del país”.

Ice Cream pidió a la justicia que se ordenara a Nestlé “respetar” el llamado “Contrato Savory” para seguir usando la marca. Incluso, su abogado, Luis Carlos Valdés sostuvo que “es urgente” que se dicte una orden de no innovar, y que se ordene a Nestlé que se respete el acuerdo.

La justicia rechazó la petición de la empresa.

“La imposibilidad de continuar operando sin marca ni abastecimiento dejó al principal negocio del grupo sin capacidad de provisión, afectando directamente la estructura de soporte y los servicios compartidos necesarios para sostener las demás operaciones. En este escenario, la decisión adoptada por Nestlé, al no ser revertida, nos obligó a cerrar operaciones y frustró el objetivo inicial de concretar una venta ordenada de las sociedades”, agregaron desde Unifood.

Cabe señalar que los actuales accionistas ya se encontraban en un proceso de salida, con el objetivo de vender las sociedades del grupo y generar caja para devolver el máximo posible a los acreedores. La pérdida abrupta de las condiciones mínimas de operación impidió avanzar en ese camino, señalaron desde el grupo.

Respecto de Pollo Stop, al tratarse de una operación sin dependencia de un proveedor único, desde el conglomerado afirmaron que existen interesados y se están realizando “esfuerzos extraordinarios” para mantener su funcionamiento y concretar una eventual venta.

“Lamentamos profundamente este desenlace. Próximamente conoceremos al liquidador designado, quien será responsable de administrar y liquidar las sociedades de manera rápida y eficiente, conforme a lo establecido en la ley”, concluyeron desde Unifood.

El holding Unifood fue desarrollado por el empresario chileno Jacques Albagli. En 2016, llegó a un acuerdo con el fondo de inversión Mesoamérica, cuyo principal aportante es Ontario Teachers Pension Plan, que adquirió el 75% del conglomerado gastronómico nacional.

Cuatro años después, en 2020, Mesoamerica compró el 25% que estaba en manos de los socios fundadores de este negocio, liderados por Albagli.