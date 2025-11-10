Cámara de Centros Comerciales ficha a exministra de la Mujer como nueva presidenta

Se trata de la ingeniera comercial Carolina Cuevas Merino, quien asumirá a partir del 1 de diciembre el cargo.

En mayo de este ejercicio, y tras ocho años liderando la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, anunció la renuncia a la presidencia del gremio que agrupa a 300 establecimientos de ese rubro que operan desde Arica a Punta Arenas y que representan a 22 empresas asociadas.

Luego de algunos meses de espera, la asociación gremial ya fichó a su nueva presidenta. Se trata de la ingeniera comercial de la Universidad de Chile y Magíster en Dirección de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carolina Cuevas Merino, quien asumirá a partir del 1 de diciembre el cargo.

Carolina Cuevas es directora de empresas, certificada por el Instituto de Directores de Londres y cuenta con amplia experiencia en cargos de alta dirección en el sector financiero, en áreas vinculadas a temas comerciales, riesgos y modelos de gestión, entre otras actividades profesionales.

Además, en su trayectoria destaca un paso por el sector público, donde destaca su rol como presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV, 2021-2022) y sus cargos como ministra (I) y subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género (2018-2020).

Actualmente participa como mentora en distintos programas como WoomUp, USEC y Women Corporate Directors (WCD) e integra el Círculo de Asuntos Corporativos de Icare y el Consejo Consultivo Empresarial FEN Universidad de Chile.