Capital Advisors concreta la compra del 100% de Mall Sport a la familia Gálmez
El clan, excontroladores de Almacenes Paris, se mantendrá en la propiedad del centro comercial como inversionista en el fondo comprador.
Capital Advisors concretó la adquisición de Mall Sport a la familia Gálmez Tunis. La transacción -de la que no se informó montos, aunque en el mercado se habla de más de $ 32 mil millones (unos US$ 33 millones)- se concretó mediante el Fondo de Inversión Capital Advisors Rentas Comerciales, vehículo de inversión especialmente creado para este negocio.
Entre los aportantes del fondo se incluyen a compañías de seguros y family offices, dijo la empresa en un comunicado.
La familia Gálmez Tunis, fundadora y gestora de Mall Sport durante más de 20 años y excontroladora de Almacenes Paris, participará como inversionista en el fondo comprador, "contribuyendo a la continuidad en la gestión y la visión estratégica del centro comercial", dijo Capital Advisors.
Mall Sport seguirá operando con normalidad, manteniendo su propuesta única en deportes y entretenimiento, consolidando su liderazgo en la región.
Según Raimundo Echeverría, socio de Capital Advisors y gerente general de la Administradora General de Fondos (AGF) "este acuerdo permite reforzar nuestra operación y proyectar el mall como un referente de largo plazo, combinando la experiencia de la familia fundadora con la solidez de Capital Advisors".
El área de activos alternativos de Capital Advisors, liderada por los socios Fernán Gazmuri y Raimundo Echeverría, ha impulsado recientemente inversiones en sectores estratégicos como energía, cementerios y proyectos inmobiliarios.
Gestiona más de US$ 3.700 millones en activos alternativos, incluyendo inversiones en private equity, infraestructura, energía y activos inmobiliarios en Chile y Estados Unidos. Entre sus operaciones más destacadas se cuentan la venta de Atton Hoteles en 2018, el 50% de Patio Comercial en 2017, el portfolio de oficinas clase A en 2019, así como un portafolio inmobiliario en EEUU que supera las 3.000 unidades de departamentos vendido en 2021.
"Mall Sport representa un activo estratégico que combina estabilidad, crecimiento y diferenciación. Estamos entusiasmados de integrarlo a nuestro portafolio y seguir desarrollando oportunidades que generen valor sostenido para nuestros inversionistas", afirmó Echeverría.
La operación fue asesorada por los abogados Barros & Errázuriz y financiada mediante una estructura que combina aportes de capital del fondo y un financiamiento de largo plazo otorgado por la compañía de seguros de vida MetLife.
