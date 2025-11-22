Cenco Malls acusa decisión “arbitraria e inédita” tras invalidación del IMIV que deja inviable su proyecto en Vitacura

La compañía lamentó que la Seremi de Transportes anulara el permiso vial clave del centro comercial, tras 16 meses de trabajo técnico y ambiental. El criterio aplicado, afirman, no tiene precedentes y afecta directamente la continuidad del proceso regulatorio y la relación con la Municipalidad de Vitacura.

Cenco Malls informó que la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana invalidó el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) correspondiente a su proyecto de centro comercial en Vitacura “Centro Comercial Cenco Malls en Vitacura y acceso terreno Holy Cross” , permiso aprobado en julio de 2024 y considerado clave para la continuidad del proceso ambiental. La decisión, notificada el viernes por la tarde, dejó al proyecto sin posibilidad de revisión administrativa, lo que —según la compañía— lo vuelve “regulatoriamente inviable”.

La Seremi argumentó la existencia de errores administrativos propios del proceso. Sin embargo, la operadora sostuvo que se trata de un criterio sin precedentes. La firma señaló que “resulta lamentable que, luego de 16 meses de haberse aprobado un IMIV robusto y que no fue cuestionado por su idoneidad técnica, la Seremi decida anularlo”

La empresa agregó que la autoridad solicitó contenidos adicionales al informe durante la tramitación, pero luego utilizó esa misma exigencia como motivo para invalidarlo, “l a Seremi es la entidad que mejor conoce su propio procedimiento, por lo que resulta incomprensible que haya exigido contenidos adicionales al IMIV y luego haya utilizado esa misma circunstancia como argumento para invalidarlo ”.

De acuerdo con Cenco Malls, la resolución deja sin efecto el trabajo realizado durante más de un año por equipos privados y organismos públicos, afectando el avance del proceso ante el Sistema de Evaluación Ambiental, “esta invalidación deja sin efecto el trabajo de más de un año (...) lo que representa una pérdida de recursos públicos”, señaló la compañía.

El IMIV es una exigencia estructural dentro de los permisos sectoriales del proyecto. Sin este informe, la empresa no puede completar los requisitos ambientales, lo que paraliza el cronograma previsto. A lo que la firma agregó que “el criterio aplicado es inédito y constituye una decisión arbitraria, con lo cual el proyecto se ha vuelto regulatoriamiente inviable”.

La compañía también expresó preocupación por la postura del municipio, que acompañó antecedentes para apoyar la anulación del IMIV e indicó que “manifiesta su preocupación por la postura que adoptó la Municipalidad de Vitacura, que presentó argumentos para apoyar la anulación del informe”. El proyecto, según Cenco Malls, se había desarrollado incorporando aportes técnicos municipales y procesos de participación ciudadana temprana y formal. “Se pone en entredicho un proyecto desarrollado con los más altos estándares, que acogió valiosos aportes del municipio y trabajo con los vecinos”, indicó.

Sin el IMIV válido, el proyecto queda suspendido y sin una vía administrativa clara para retomar la tramitación. La compañía no detalló eventuales acciones legales o regulatorias posteriores.