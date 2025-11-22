Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

Cenco Malls acusa decisión “arbitraria e inédita” tras invalidación del IMIV que deja inviable su proyecto en Vitacura

La compañía lamentó que la Seremi de Transportes anulara el permiso vial clave del centro comercial, tras 16 meses de trabajo técnico y ambiental. El criterio aplicado, afirman, no tiene precedentes y afecta directamente la continuidad del proceso regulatorio y la relación con la Municipalidad de Vitacura.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 22 de noviembre de 2025 a las 14:52 hrs.

Retail CENCOSUD Cencoshopp CENCO-SD Mall
<p>Cenco Malls acusa decisión “arbitraria e inédita” tras invalidación del IMIV que deja inviable su proyecto en Vitacura</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El “cascarón vacío”: la querella por estafa que enfrenta a emprendedores chilenos con startup argentina Elevva
2
Economía y Política

Sebastián Edwards advierte otros cuatro años de estancamiento y cuestiona la capacidad de diálogo de Kast: “No sabe negociar”
3
Señal DF

Enrique Cueto: “Latam está en su mejor momento”
4
DF MAS

Combos classic y bacon en Streat Burger: la jornada en terreno del directorio de Copec
5
Señal DF

Qué esperar de la bolsa chilena en este mes de definición presidencial
6
Regiones

Ingeniero antofagastino logra récord histórico en seguridad minera: un cuarto de siglo sin accidentes
7
DF MAS

Avalancha de cambios en La Parva y Valle Nevado: tres nuevos gerentes generales y creación de holding local de Mountain Capital Partners
8
DF MAS

Patricio Zapata deja Carey y ficha en VGC Abogados
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete