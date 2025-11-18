Cencosud estaría negociando compra de cadena de supermercados en Brasil para afianzar su operación en el sur de ese país
Según medios del país vecino, el retailer estaría buscando adquirir Hortifruti Natural da Terra (HNT), activo perteneciente a Americanas.
Noticias destacadas
Después de concretar la compra de The Fresh Market en Estados Unidos y desistir de las negociaciones para quedarse con las operaciones de Carrefour en Argentina, Cencosud sigue mostrando apetito por expandir su negocio supermercadista. Esta vez, su mira está puesta en Brasil.
Según informó el medio brasileño Estadão, la cadena de supermercados chilena Cencosud negocia en exclusiva la compra de Hortifruti Natural da Terra (HNT), activo perteneciente a Americanas. En la carrera por quedarse con la compañía quedaron atrás otros cinco interesados: la red Oba, también especializada en este segmento del retail; la cadena carioca Zona Sul; la gestora estadounidense Advent; y Plurix, ligada a Patria.
La venta de HNT está siendo llevada por el banco de inversión BR Partners y forma parte del plan de recuperación judicial de Americanas. La expectativa es cerrar la operación a comienzos de 2026, indicó Estadao. La cadena está presente en cuatro estados en el sur de Brasil: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais y São Paulo.
De acuerdo a los registros de la compañía, Americanas compró Hortifruti en 2021 por 2.100 millones de reales (cerca de US$ 395 millones al cambio de hoy). Sin embargo, tras la crisis que llevó a la firma a solicitar su reorganización judicial, llegó a recibir ofertas por apenas un cuarto de ese valor. Como no tenía urgencia por vender, indicó el medio citado, la compañía decidió posponer la transacción, que fue reactivada hace algunas semanas.
Este nuevo movimiento se da luego de que, a mediados de este año, Cencosud concretara la venta de la totalidad de la cadena Bretas en Brasil en una operación valorizada en unos US$ 123 millones. A pesar de esa desinversión, el grupo sigue teniendo presencia relevante en el mercado brasileño, con participaciones en GBarbosa, Perini, Super Família, Prezunic y Giga.
Consultados al respecto, Cencosud no emitió comentarios.
