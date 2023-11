El mercado apuesta por un aumento de capital de Mallplaza para traspaso de activos de Falabella

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Minutos después de que Fitch rebajara su grado de inversión –decisión a la que otra clasificadora de riesgo, S&P Global Ratings, se sumaría al día siguiente-, Falabella anunció un rearme de sus activos inmobiliarios.

El grupo ligado a las familias Solari y Del Río traspasará los 11 centros comerciales de Open Plaza Perú a su filial Mallplaza –que tiene otros cuatros centros en ese país–, en una transacción cuyos términos y condiciones se fijarán dentro de los próximos 120 días.

En un desayuno realizado por el retailer junto a Credicorp este martes, se presentaron los detalles de ese rearme societario.

Actualmente, Falabella Perú es la matriz de Open Plaza Perú y también del 66,7% de Mallplaza Perú. Esas dos sociedades pasarán a depender completamente de Plaza S.A., con lo que el holding agrupará sus operaciones inmobiliarias en ese país en un solo vehículo.

¿De qué le serviría esto a Falabella? A diferencia de Open Plaza, que controla en un 100%, el grupo Falabella cuenta con 59,28% de Mallplaza. Detrás le siguen las familias Fürst, con un 14,02% y los Müller, con 11,5% de la firma de centros comerciales.

Un informe de JPMorgan estimó el monto de la transacción en unos US$ 400 millones que “fluirían desde Mallplaza hasta la sociedad matriz de Falabella”. Con esto, agrega el documento, se espera que la compañía cubra entre el 40% y 50% del plan de venta de activos por hasta US$ 1.000 millones que anunció tras su último reporte financiero. La deuda de la empresa, excluyendo negocios bancarios, es de alrededor de US$ 5 mil millones.

En cuanto a la valorización de los activos, no hay una claridad total. Un informe de Credicorp del 2 de noviembre señalaba que la suma de las operaciones de Open Plaza en Perú y Chile, más el 67% de Mallplaza Perú, podía alcanzar unos US$ 975 millones.

Aumento de capital

JPMorgan agregó que “creemos que es probable que Falabella acelere sus iniciativas de desapalancamiento, en particular la venta de activos (que incluiría Open Plaza en Chile más algunas tiendas y centros de distribución), o potencialmente apuntar a un aumento de capital”.

Esta última opción es la que en el mercado suena con más fuerza, pero con una emisión de nuevas acciones que en este caso sería en Mallplaza. Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Corredores de Bolsa, señala que lo más lógico sería que la cadena de centros comerciales realizara un aumento de capital para financiar la transacción y que Falabella no suscribiera –al menos no por completo–, disminuyendo su participación en la cadena de malls, sin perder el control de la misma.

Este martes la acción de Mallplaza cayó 3,83% en la Bolsa de Santiago.

Conocedores del proceso creen que la operación seguirá una línea similar a esa y agregan que, como Falabella y Mallplaza son empresas relacionadas, el monto final de la operación deberá ser determinado por bancos y peritos independientes.

Consultada, Falabella sostuvo que “esta transacción es algo que se venía evaluando hace tiempo, porque hace todo el sentido como negocio”.

La empresa añadió que su estrategia considera hacer sus operaciones más simples y eficientes y que consolidar el segmento inmobiliario en Perú bajo una sociedad única contribuye en esa línea, ya que “permite optimizar la estructura de capital, centrándolo en un vehículo que tiene acceso a capital independiente, fuera de la matriz”.

“Todo lo que ayude a potenciar nuestro negocio inmobiliario es clave, ya que este habilita la omnicanalidad de nuestro ecosistema, permitiendo a las personas seguir disfrutando de la experiencia física que tanto valoran”, cerró su declaración.

¿Y en Chile?

Los Open Plaza, cuenta un conocedor de la marca, nacieron con el objetivo de que Falabella pudiera sacar provecho de los activos inmobiliarios que controla por completo, a diferencia, por ejemplo, de los Mallplaza, cuya propiedad comparte con otros accionistas.

En Chile, el más grande es el mall de Avenida Kennedy, en Las Condes, a un costado del Parque Arauco. Ese centro comercial, por ejemplo, fue escogido por el grupo Falabella para la apertura de la primera tienda de IKEA bajo su representación.

En el resto del país, la cadena está presente con formatos más pequeños en Chillán, La Calera, Ovalle, Puente Alto, Rancagua, San Felipe, Santa Julia y Talca. En algunos casos, los centros comerciales se armaban a partir de tiendas anclas del grupo –como Sodimac, Tottus o Falabella Retail– y una decena de tiendas menores.

En paralelo a la operación en Perú, junto a una serie de centros de distribución, todos los Open Plaza de Chile también podrían formar parte de la venta de activos de Falabella.