Extrabajadores de Multitiendas Corona se querellan contra el retailer por apropiación indebida de fondos retenidos
Según acusan, estos recursos fueron descontados de sus remuneraciones pero no enterados al Fisco dentro de los plazos legales.
Un grupo de excolaboradores de Multitiendas Corona presentó una querella criminal contra la empresa por el presunto delito de apropiación indebida de fondos que, según acusan, fueron descontados de sus remuneraciones pero no enterados al Fisco dentro de los plazos legales.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Matías Berríos Fuchslocher, socio del estudio jurídico Berríos & Palavecino | Pinochet, en representación de Claudio Vidal, Óscar Hernández, Diego Ruiz y Lorena Lay, quienes se desempeñaron en la compañía hasta antes de su proceso de liquidación en cargos gerenciales.
De acuerdo con el escrito, entre noviembre de 2024 y junio de 2025, la empresa habría retenido de las remuneraciones de sus trabajadores sumas correspondientes al impuesto único de segunda categoría y otros componentes declarados en el Formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, tales montos no habrían sido íntegramente pagados al organismo fiscalizador.
Corona se habría acogido a convenios de pago en 23 cuotas mensuales ante el SII, pero estos fueron cumplidos de manera parcial. Por ejemplo, el abogado explicó que en el caso del IVA correspondiente a noviembre de 2024, solo se pagaron cinco cuotas de las veintitrés pactadas, con vencimiento al 31 de mayo de 2025.
En tanto, en los períodos siguientes (diciembre de 2024 a marzo de 2025) el patrón de incumplimiento fue creciente, reduciéndose el número de cuotas efectivamente pagadas. Finalmente, para el IVA de abril de 2025 -declarado en mayo del mismo año-, solo se pagó el pie inicial, quedando 23 cuotas pendientes.
Según la querella, los administradores y representantes de la empresa “decidieron destinar dichos fondos retenidos a solventar gastos de caja y liquidez interna”, pese a que su obligación era enterarlos al Fisco. Esta conducta, sostienen los demandantes, configura apropiación indebida, ya que existió una tenencia legítima inicial de los recursos y una posterior distracción dolosa de los mismos.
Así, los extrabajadores solicitan que el Ministerio Público inicie una investigación para formalizar a los responsables y aplicar las sanciones penales correspondientes, además del pago de las indemnizaciones civiles y las costas del proceso.
Cabe precisar que Multitiendas Corona se encuentra actualmente en proceso de liquidación, tras una compleja situación financiera que derivó en el cierre de sus operaciones durante 2025.
