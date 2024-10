Falabella recupera US$ 3 mil millones de valor en bolsa en lo que va del año y ya roza la marca de los US$ 10 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Falabella se va a recuperar algún día, pero no sé cuándo”, dijo Juan Cúneo en enero de 2021. El expresidente de Falabella -y miembro de una de las familias controladoras- habló en ese entonces con Diario Financiero en medio del desplome en el precio de la acción de la compañía. En pandemia la firma evidenció múltiples problemas de clientes que compraron por Internet, principalmente por el retraso en la entrega, pero también por ventas sin stock y problemas con la devolución.

Cuando el empresario dejó la presidencia del grupo en abril de 2014, la firma tenía un valor en bolsa superior a los US$ 22 mil millones. Tras seis años, con pandemia de por medio, la cifra cayó a los US$ 9.630 millones. Y en diciembre de 2022, su capitalización bursátil tocó fondo: US$ 4.308 millones.

Cúneo fue de los más molestos por el desempeño de la compañía; después se sumaron otras familias que controlan la sociedad: los Heller Solari y los Del Río.

El año pasado hubo un golpe de timón: salió Carlo Solari de la presidencia y la tomó Enrique Ostalé. También se cambió al gerente general, asumiendo Alejandro González a principios de este año.

Actualmente, el valor en bolsa de Falabella alcanza los US$ 9.292 millones, lo que se traduce en un incremento de US$ 3.000 millones al compararse con el inicio del año, cuando la empresa valía US$ 6.292 millones.

Solo este año, la acción evidencia una rentabilidad de 56%: este martes cerró en $ 3.429 cada papel y en el mes ha alcanzado $ 3.440, precio que no se veía desde noviembre de 2019, poco antes de la crisis sanitaria.

Es tal la confianza que hay en la compañía, que un grupo de miembros del pacto controlador salieron a adquirir acciones, entre ellos, el propio Juan Cúneo, quien hasta el lunes solo había vendido y nunca comprado papeles de la sociedad fundada por sus antepasados en 1889.

Este lunes, el grupo Bethia enajenó el 0,5% de la compañía en US$ 46 millones. Los compradores fueron cuatro de las siete familias que controlan el retailer: los Del Río, Cúneo Solari, Solari Donaggio y Sergio Cardone.

Del 100% adquirido, Cardone compró el 6,53%; Dersa (Del Río) el 39,56%; HCQ (Cúneo) el 23,83% y San Vitto (de los hermanos Carlos, Piero y Sandro Solari Donaggio) el 30,08%.

Antes de la operación, Cúneo, al mando del grupo Liguria, tenía el 8,54% de la propiedad de Falabella; Dersa el 14,18%; San Vitto el 10,77%, y la sociedad Amalfi (Cardone) el 2,34%.

El grupo Auguri, liderado por Cecilia Karlezi Solari, maneja el 12,73% de la compañía y Corso, encabezado por Juan Carlos Cortés Solari, el 11,56%.

Con la venta, los Bethia quedaron con el 6% de la empresa. El año pasado, los Heller Solari solicitaron la autorización a sus socios para tener menos del 8,5%, lo que fue visado.

Incluso, sus socios les permitieron bajar hasta el 5%; no menos que eso; en caso contrario, se rompe el pacto. Esto, en consideración a la alta deuda financiera que le quedó a este holding familiar tras el desplome de Latam Airlines (ya recuperada tras la pandemia).

Cuando firmaron el pacto de actuación conjunta en 2003 (y ratificado en 2013), las mencionadas familias tenían en conjunto más del 88% de Falabella. Actualmente, manejan poco más del 66% del conglomerado.

La baja se atribuye, principalmente, a una serie de ventas de paquetes accionarios de las mencionadas familias para diversificar sus inversiones, pero también a diluciones tras aumentos de capital en el conglomerado.

Familia Müller compra otro paquete accionario de Falabella y se transforma en uno de sus principales accionista

El negocio

En un reciente reporte, BTG Pactual dijo que sigue esperando un mejor impulso en las ventas y ganancias de Falabella dada (en sus palabras) la etapa inicial de recuperación en todos los segmentos operativos del grupo, junto con ser una empresa más ágil y disciplinada, agregó.

Además, sostuvo que, pese al fuerte aumento de las acciones este año, el escenario general sigue respaldando una perspectiva positiva para la sociedad. “El enfoque clave en la estrategia de Falabella es la simplicidad de su estructura”, dijo BTG.

La entidad financiera planteó: ¿hasta dónde llegará esta búsqueda de la simplicidad? ¿implica simplificar geográficamente además de agilizar las operaciones en cada formato?

Falabella se prepara para recuperar su grado de inversión“Pensamos que la compañía estará más concentrada en generar valor en sus mercados principales, en la región Andina, además de seguir expandiéndose en México”, señaló BTG en su informe, junto a lo cual precisó que “dado que la compañía ya vendió la mayor parte de sus operaciones en Argentina hace unos años, lo que queda de tamaño relevante y lo que pensamos posiblemente podría considerarse no de su negocio fundamental es Brasil”.

“Si bien no prevemos ninguna decisión importante sobre el activo, no nos sorprendería que este ya no estuviera bajo Falabella dentro de unos años”, sostuvo la entidad.

Diario Financiero consultó a Falabella por este último comentario de BTG, pero no hubo declaraciones al respecto.