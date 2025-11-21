Forus cierra septiembre con alza de 6,6% en los ingresos, pero advierte que Chile sigue con un mercado laboral debilitado que afecta el consumo
El retailer agregó que las ventas en el país se vieron afectadas debido a que el aporte de los turistas argentinos en tiendas se diluyó por un segundo trimestre consecutivo,
Forus, el retailer que representa en Chile a marcas como Columbia, Hush Puppies, Under Armour y CAT, reportó sus resultados a septiembre, periodo en el cual sus ventas escalaron un 6,6% a $ 292.100 millones.
En tanto, las utilidades de la compañía ligada a la familia Swett disminuyeron un 7% a $ 17.751 millones.
Más allá de sus cifras, en su entrega de resultados Forus también abordó la situación actual de Chile, país en donde enfrentaron un tercer trimestre bajo un "contexto desafiante". ¿La razón? Un invierno que tardó en llegar y fue mucho más templado y seco que el año pasado, lo que debilitó la demanda por vestuario y calzado de la temporada.
Además, indicó que el aporte de los turistas argentinos a su venta en tiendas se diluyó por un segundo trimestre consecutivo, volviendo a tasas históricas y decreciendo con respecto al mismo periodo del año pasado.
En temas económicos, Forus señaló que en Chile el consumidor siguió afectado por la debilidad del mercado laboral, marcado por las elevadas tasas de desocupación y de ocupación informal. A lo que se le suma que el poder adquisitivo de los chilenos, también, siguió presionado por la inflación y las altas tasas de interés.
Nuevas aperturas
Forus aprovechó de abordar los importantes hitos del periodo. Por ejemplo, la compañía recalcó que en octubre implementaron una nueva estructura de la gerencia comercial.
Dentro de estos cambios, Forus destacó la creación del nuevo rol de gerente de wholesale y marketplace, “que estará enfocado en potenciar la gestión de nuestro portafolio de marcas en esos dos canales, con foco en fortalecer nuestra relación estratégica de largo plazo con nuestros principales clientes mayoristas y socios marketplace”.
Respecto a nuevas inauguraciones, el retailer abrió en agosto la primera tienda Parfois en Chile, especificamente en Viña del Mar, para luego aterrizar en Santiago. Además, trajó la marca española de vestuario y accesorios Blue Banana.
Como parte de su plan estratégico de ampliar la presencia en Colombia y Perú, Forus firmó un nuevo acuerdo que expande su alianza estratégica con Vans, la marca juvenil de calzado, vestuario y accesorios.
