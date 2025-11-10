H&M reabre su tienda en Casa Costanera y suma su local número 20 en Perú
La marca sueca volvió a abrir su tienda en el mall de Vitacura, alineándose con su apuesta por el mercado chileno, mientras continúa su expansión regional con nuevas tiendas en Lima.
Noticias destacadas
H&M anunció la reapertura de su tienda en Casa Costanera el próximo 21 de noviembre, con un espacio completamente remodelado.
El local de 2.172 metros cuadrados presenta novedades en cuanto al diseño, iluminación, materiales y características que contribuyan a ofrecer una mejor experiencia de compra.
“La reapertura de Casa Costanera representa la evolución de nuestra marca en Chile y nuestro compromiso por seguir ofreciendo una experiencia de compra moderna, responsable y cercana”, comentó Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M Chile, Perú y Uruguay.
Actualmente, la firma sueca cuenta con 30 tiendas en Chile y continúa consolidando su presencia en la región.
Tienda número 20 en Perú
La semana pasada, la tienda sueca inauguró oficialmente su local número 20 en Perú, ubicada en el Real Plaza Puruchuco de Lima, continuando con su plan de expansión en América Latina. El nuevo espacio refuerza la presencia del grupo en el país vecino, donde ha mantenido un crecimiento sostenido desde su llegada en 2015.
Apertura tienda en Perú.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Margarita Celis, nueva presidenta de Biobío Madera: "Queremos que la construcción en madera genere encadenamientos productivos e impulse la reactivación de los aserraderos”
En este tercer año desde el lanzamiento de la iniciativa, “pasamos de la planificación a la ejecución de proyectos”, adelanta la también gerenta de Corma Biobío y Ñuble, subrayando los programas de construcción industrializada para viviendas sociales, modelo que en el corto plazo podría ser parte de las políticas públicas.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete