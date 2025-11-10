H&M reabre su tienda en Casa Costanera y suma su local número 20 en Perú

La marca sueca volvió a abrir su tienda en el mall de Vitacura, alineándose con su apuesta por el mercado chileno, mientras continúa su expansión regional con nuevas tiendas en Lima.

H&M anunció la reapertura de su tienda en Casa Costanera el próximo 21 de noviembre, con un espacio completamente remodelado.

El local de 2.172 metros cuadrados presenta novedades en cuanto al diseño, iluminación, materiales y características que contribuyan a ofrecer una mejor experiencia de compra.

“La reapertura de Casa Costanera representa la evolución de nuestra marca en Chile y nuestro compromiso por seguir ofreciendo una experiencia de compra moderna, responsable y cercana”, comentó Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M Chile, Perú y Uruguay.

Actualmente, la firma sueca cuenta con 30 tiendas en Chile y continúa consolidando su presencia en la región.

Tienda número 20 en Perú

La semana pasada, la tienda sueca inauguró oficialmente su local número 20 en Perú, ubicada en el Real Plaza Puruchuco de Lima, continuando con su plan de expansión en América Latina. El nuevo espacio refuerza la presencia del grupo en el país vecino, donde ha mantenido un crecimiento sostenido desde su llegada en 2015.

Apertura tienda en Perú.