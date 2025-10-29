Kubi y Blue Express Copec instalan lockers inteligentes en el Metro y esperan llegar a 100 estaciones en 2026
Mediante estos lockers, una pyme podrá entregar su paquete en la estación de servicio Copec de Cerro Castillo, en la Patagonia chilena, y su cliente final retirarlo en el Metro Los Leones.
Noticias destacadas
La start up Kubi y Blue Express, la filial de mensajería de Copec, se aliaron con Metro para instalar lockers inteligentes en distintas estaciones del tren metropolitano. Hoy ya están en 22 ubicaciones y la idea es llegar a 100 en el 2026.
Según explicaron las empresas, esta iniciativa permite a los usuarios comprar en comercios asociados y retirar sus pedidos de manera rápida y segura en casilleros automatizados.
Este proyecto surgió en el marco del Demo Day de Metro, destacó la compañía estatal. Mediante estos lockers, una pyme podrá entregar su paquete en la estación de servicio Copec de Cerro Castillo, en la Patagonia chilena, y su cliente final retirarlo en el Metro Los Leones, en un locker inteligente.
En esta iniciativa, a la fecha se ha invertido US$ 700 mil en hardware y desarrollos de tecnología y se estima una inversión total de US$ 2 millones para los próximos dos años. Con esta inversión esperan llegar a los más de 2,5 millones de pasajeros de Metro pero además a todos los habitantes de las estaciones cercanas que podrían acceder a despachos camino desde o hacia sus casas.
Esto considerando que cuatro de cada 10 hogares están a 10 minutos caminando de una estación de Metro. Con lockers inteligentes en todas las estaciones, Blue Express espera atender a 150 mil usuarios al mes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Serviu RM arremete contra Falabella que demandó por no pago de un terreno: “Nos parece inaceptable”
Luego que Diario Financiero revelara la disputa este lunes, el servicio dependiente del Ministerio de Vivienda, hizo -hoy miércoles- “un llamado a respetar los acuerdos, continuar el diálogo y la colaboración entre el Estado y el mundo privado”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas
Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete