Kubi y Blue Express Copec instalan lockers inteligentes en el Metro y esperan llegar a 100 estaciones en 2026

Mediante estos lockers, una pyme podrá entregar su paquete en la estación de servicio Copec de Cerro Castillo, en la Patagonia chilena, y su cliente final retirarlo en el Metro Los Leones.

La start up Kubi y Blue Express, la filial de mensajería de Copec, se aliaron con Metro para instalar lockers inteligentes en distintas estaciones del tren metropolitano. Hoy ya están en 22 ubicaciones y la idea es llegar a 100 en el 2026.

Según explicaron las empresas, esta iniciativa permite a los usuarios comprar en comercios asociados y retirar sus pedidos de manera rápida y segura en casilleros automatizados.

Este proyecto surgió en el marco del Demo Day de Metro, destacó la compañía estatal. Mediante estos lockers, una pyme podrá entregar su paquete en la estación de servicio Copec de Cerro Castillo, en la Patagonia chilena, y su cliente final retirarlo en el Metro Los Leones, en un locker inteligente.

En esta iniciativa, a la fecha se ha invertido US$ 700 mil en hardware y desarrollos de tecnología y se estima una inversión total de US$ 2 millones para los próximos dos años. Con esta inversión esperan llegar a los más de 2,5 millones de pasajeros de Metro pero además a todos los habitantes de las estaciones cercanas que podrían acceder a despachos camino desde o hacia sus casas.

Esto considerando que cuatro de cada 10 hogares están a 10 minutos caminando de una estación de Metro. Con lockers inteligentes en todas las estaciones, Blue Express espera atender a 150 mil usuarios al mes.