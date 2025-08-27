Mercado Libre invertirá US$ 135 millones para un segundo centro de distribución en Colina y proyecta instalar otro en Concepción

El anuncio es adicional a los US$ 550 millones anunciados por la compañía en abril de este año, en una actividad junto al Presidente Gabriel Boric.

En el marco de un evento realizado en Espacio Riesco enfocado en e-commerce, Mercado Libre anunció que subirá su apuesta por Chile con la construcción de un segundo centro de distribución en Colina con una inversión de más de US$ 135 millones. Son aproximadamente 100 mil m2 que se sumarán a las instalaciones que ya tiene en zona.

Cabe recordar que la gigante argentina ya cuenta con un centro de 70 mil m2 en la comuna de Colina, que contó con una inversión de US$ 75 millones.

Además, instalará su primer centro de almacenamiento y distribución regional, en la ciudad de Concepción, específicamente.

La inversión revelada este miércoles es adicional a los US$ 550 millones anunciados por la compañía en abril de este año, en una actividad junto al Presidente Gabriel Boric.

"Chile necesita crecer, y nosotros confiamos en el futuro de Chile, eso requiere nuevas capacidades e instalaciones para seguir en esa senda. Es por eso que estamos anunciando la construcción de este nuevo centro de almacenamiento y distribución para e-commerce, que contempla una inversión de US$ 135 millones y generará más de 600 puestos de trabajo”, dijo el vicepresidente de Países Andinos de la firma, Alan Meyer.